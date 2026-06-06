Dit is wanneer je een eSIM voor je vakantie moet kopen (en wanneer je gewone abonnement genoeg is)

Ga je binnenkort op vakantie? Dan is het verstandig om te checken of je abonnement ook daar werkt, of dat het misschien voordeliger is om te kijken naar een prepaid eSIM-bundel. We vertellen je er alles over.

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eSIM voor vakantie

Hoe handig is het om op je vakantiebestemming direct op het vliegveld internet te hebben, zonder eerst op zoek te moeten naar een werkende wifi-verbinding? Niet alle landen in de wereld ondersteunen de simkaart en databundel die je in Nederland gebruikt. Daarom is het handig om je hier voor vertrek in te verdiepen.

Een eSIM is een digitale simkaart, die je gebruikt naast je gewoonlijke simkaart. Al je info wordt hier opgeladen via een qr-code of app. We zetten hieronder alles wat je moet weten voor je op een rij. Zo kan jij zonder stress op vakantie gaan.

Binnen EU: je hebt genoeg aan je eigen simkaart

Blijf je binnen de Europese Unie, dan is je eigen simkaart voldoende. In het verleden moest je in het buitenland goed opletten: had je roaming aanstaan, dan konden de kosten flink oplopen. Een aantal jaar geleden is er een deal gesloten binnen de EU, waardoor je voor dezelfde prijs internet hebt als binnen Nederland.

Het kan handig zijn om alsnog voor een eSIM te kiezen als je niet zo’n grote databundel hebt. Hierdoor krijg je voor een vooraf vastgestelde periode toch meer internet. In het buitenland pak je jouw telefoon er namelijk al snel vaker bij. Even de route opzoeken of informatie over een stad die je aandoet.

Let op: Zwitserland hoort niet bij de EU, ondanks dat het natuurlijk wel Europa is. Daardoor is het ook handig om voor dit land een eSIM af te sluiten.

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Buiten Europa: eSIM voor Turkije, Curaçao, VS en meer

Vertrek je binnenkort naar een land buiten Europa, dan wordt het een ander verhaal. Je betaalt een hoge prijs als je jouw eigen bundel wil gebruiken buiten de EU. Nu kan je natuurlijk op locatie een simkaartje aanschaffen, maar handiger is het om dit thuis al te regelen.

Zo heb je direct internet en kan je de route naar je hotel zoeken of een Uber boeken. Hieronder zetten we de partijen die we aanraden voor je op een rij:

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Zo controleer je of jouw telefoon eSIM ondersteunt

De meeste merken ondersteunen eSIM al jaren. Zo is deze technologie sinds ongeveer 2020 standaard aanwezig in veel modellen van Samsung en in Google-telefoons vanaf de Pixel 3. Toch is het verstandig om te controleren of jouw toestel compatibel is.

Dat doe je als volgt: open de Telefoon-app op je smartphone, ga naar het toetsenblok en voer *#06# in. Verschijnt er een EID-nummer op je scherm, dan ondersteunt je toestel eSIM. Zie je alleen een IMEI-nummer, dan is je telefoon niet geschikt voor deze technologie.

Wat kost een eSIM voor op vakantie?

Wat je precies kwijt bent voor zo’n digitaal simkaartje, is afhankelijk van je bestemming. Dat komt doordat eSIM-providers gebruikmaken van lokale netwerken en hier natuurlijk ook voor moeten betalen. We zetten voor de populairste bestemmingen hieronder de gangbare prijzen op een rij voor een bundel die een maand geldig is.

Bestemming 10GB (30 dagen) 20GB (30 dagen) Onbeperkt (30 dagen) Turkije €10 – €15 €15 – €25 €35 – €60 Thailand €10 – €15 €15 – €25 €40 – €70 Marokko €12 – €18 €20 – €30 €45 – €70 Curaçao €15 – €25 €25 – €40 €50 – €80 Egypte €12 – €18 €20 – €30 €45 – €75 Indonesië €10 – €15 €15 – €25 €40 – €70 Japan €12 – €20 €20 – €35 €50 – €80 Verenigde Staten €10 – €18 €15 – €30 €35 – €60

Hoeveel data heb ik in mijn bundel voor het buitenland nodig?

Voor de meeste vakantiegangers is een eSIM met 10GB data de beste keuze. Daarmee kun je tijdens een vakantie van één tot drie weken probleemloos navigeren, berichten versturen, social media gebruiken en regelmatig internetten. Alleen als je veel video’s streamt of je telefoon als hotspot gebruikt, is een grotere bundel van 20GB of onbeperkte data aan te raden.

3GB – 5GB : Alleen WhatsApp, mail en Google Maps

: Alleen WhatsApp, mail en Google Maps 10GB : Gemiddelde vakantieganger

: Gemiddelde vakantieganger 20GB : Veel social media en video’s

: Veel social media en video’s Onbeperkt: als je veel online bent en je telefoon als hotspot wil gebruiken

Waar moet ik op letten bij het kiezen van een eSIM?

Er zijn veel eSIM-partijen, die weer verschillende soorten databundels aanbieden. Daarom is het goed om op een aantal zaken te letten. Denk bijvoorbeeld aan je internetsnelheid, 5G-ondersteuning en meer. Zo voorkom je verrassingen op vakantie.

Controleer de geldigheidsduur

Niet iedereen is natuurlijk een maand of langer weg. Daarom zijn er ook veel eSIMs met een kortere geldigheidsduur te vinden. Je kan kiezen voor een weekje, twee weken of anders. Het is handig om dit goed scherp te hebben, zodat je er eentje vindt die aansluit bij jouw vakantie.

Let op de dekking

Controleer altijd via welk netwerk de eSIM werkt op je bestemming. Sommige aanbieders maken gebruik van meerdere lokale netwerken, waardoor je een betere dekking hebt.

Vooral wanneer je buiten grote steden reist, kan dit een groot verschil maken. Roamless kan je bijvoorbeeld bij meerdere netwerken gebruiken. Is het bereik slecht, dan wissel je in je instellingen naar een andere.

Regionale of lokale eSIM

Veel aanbieders bieden zowel lokale als regionale eSIM’s aan. Een lokale eSIM werkt in één land, terwijl een regionale in meerdere landen gebruikt kan worden. Reis je bijvoorbeeld door meerdere Aziatische landen, dan kan een regionaal digitaal simkaartje voordeliger en makkelijker zijn.

Ondersteunt de eSIM hotspotgebruik

Niet alle eSIM-aanbieders staan toe dat je je internetverbinding deelt met andere apparaten. Wil je bijvoorbeeld een laptop verbinden of reisgenoten van internet voorzien, controleer dan vooraf of tethering of hotspotgebruik wordt ondersteund. Alle partijen die we in dit artikel noemen ondersteunen dit overigens.

Vergelijk meer dan alleen de prijs

De goedkoopste eSIM is niet altijd de beste keuze. Kijk ook naar de hoeveelheid data, geldigheidsduur, snelheid van het netwerk en de klantenservice van de aanbieder. Een iets duurdere bundel kan uiteindelijk een veel betere gebruikerservaring opleveren.

Kan ik WhatsApp blijven gebruiken? Ja, WhatsApp werkt via je internetverbinding. Daardoor blijf je ingelogd in je huidige WhatsApp-account. Kan ik mijn eigen nummer behouden? Je simkaart kan je gewoon in je telefoon houden op het moment dat je voor je vakantie een eSIM installeert. Let er wel op dat je in je instellingen wisselt tussen je fysieke en digitale simkaart, zodat je niet onopgemerkt toch kosten maakt op je normale abonnement. Werkt een eSIM naast mijn normale simkaart? Ja, op de meeste moderne smartphones kun je een eSIM naast je normale simkaart gebruiken. Hierdoor hoef je je Nederlandse simkaart niet uit je toestel te halen wanneer je op reis gaat. Je kunt je gewone simkaart actief houden voor bellen, sms’en en het ontvangen van verificatiecodes, terwijl je mobiele data via de eSIM loopt.



Wel is het verstandig om roaming voor je Nederlandse simkaart uit te schakelen. Zo voorkom je dat je toestel per ongeluk verbinding maakt via je reguliere abonnement en onverwachte kosten veroorzaakt. Wat gebeurt er als mijn databundel op is? Vrijwel alle eSIM-aanbieders zijn prepaid. Wanneer je databundel op is, stopt de internetverbinding via je eSIM meestal automatisch. Je kunt dan niet meer internetten totdat je een nieuwe bundel koopt of extra data toevoegt. Anders dan bij veel mobiele abonnementen krijg je bij de meeste eSIM-aanbieders geen onverwachte kosten achteraf, omdat je vooraf betaalt voor een vaste hoeveelheid data.



Bij veel aanbieders kun je eenvoudig via de app of website een nieuwe databundel aanschaffen of je bestaande bundel opwaarderen. Sommige aanbieders, zoals Roamless, werken met een tegoedsysteem waarbij je alleen betaalt voor de data die je daadwerkelijk gebruikt. Hierdoor hoef je minder snel een nieuwe bundel aan te schaffen. Is een eSIM goedkoper dan roaming? Dat ligt aan je bestemming. Binnen de EU kan je beter gebruik maken van roaming via je huidige abonnement. De kosten zijn hetzelfde als gebruik binnen Nederland. Vertrek je naar een land buiten de EU, dan is het goedkoper om te kiezen voor een eSIM.

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