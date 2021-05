Xiaomi Mi Smart Band 6 nu te koop: de beste deals op een rij

Op zoek naar een betaalbare fitnesstracker met een mooi schermpje om allerlei activiteiten bij te houden? Dan is de Xiaomi Mi Smart Band 6 de moeite waard, en je kan ‘m vanaf nu in Nederland kopen.

Xiaomi Mi Smart Band 6 kopen in Nederland

De Chinese fabrikant Xiaomi presenteerde de Mi Smart Band 6 eind maart. De slimme wearable heeft hier een adviesprijs van 44,99 euro en is nu te koop bij verschillende webwinkels. Die prijs is trouwens iets hoger dan van zijn directe voorganger, maar het apparaatje is wel flink verbeterd.

Interesse in de Xiaomi Mi Smart Band 6? Dan kun je onder andere terecht bij Belsimpel, Bol.com of Amazon. Let bij die laatste twee shops wel op dat er meerdere verkopers zijn, waardoor de prijs en levertijd wat kan verschillen.

Meer over Xiaomi’s slimme wearable

Nagenoeg elke smartphonefabrikant richt zich niet meer alleen op mobiele telefoons, maar ook op wearables, zo ook Xiaomi. De Mi Bands zijn al jaren een erg populaire gadget, omdat je voor een paar tientjes helemaal bij de tijd bent, letterlijk en figuurlijk.

Het schermpje van de nieuwe versie is een stukje groter dan van zijn voorganger, zo schreven we al in ons stuk met de verschillen tussen de Xiaomi Mi Smart Band 6 en Mi Smart Band 5. Het display meet nu 1,56 inch en het gaat om een amoled-schermpje, wat zorgt voor knallende kleuren en diep zwart.

Er zijn allerlei sensoren aan boord, zodat je makkelijk je stappen of slaap bijhoudt. Daarnaast herkent de tracker allerlei fitnessmodi en work-outs. Zo kun je niet alleen bijhouden hoeveel kilometer je hebt gefietst, maar bijvoorbeeld ook aan de slag op een roeimachine. Natuurlijk kun je je slaap bijhouden en de Mi Smart Band 6 kan het zuurstofgehalte van je bloed meten. Denk tot slot nog aan een indicatie van je nachtrust, mits je de wearable draagt tijdens het slapen.

Het apparaatje voor om de pols is waterdicht, dus een baantje trekken, regenbui of even douchen levert geen enkel probleem op. Opladen gaat makkelijk en snel via het magnetische kabeltje en op een volle acculading kun je zo’n twee weken vooruit.

