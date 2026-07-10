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Ziggo stunt alleen dit weekend met gratis PlayStation 5 (of Nintendo Switch 2)

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
10 juli 2026, 12:58
3 min leestijd
Ziggo stunt alleen dit weekend met gratis PlayStation 5 (of Nintendo Switch 2)

Twijfel je om over te stappen naar een nieuwe aanbieder van internet en tv, dan heeft Ziggo nu een bijzonder sterke deal. Je krijgt namelijk een Nintendo Switch 2 of PlayStation 5 cadeau bij een nieuw abonnement. Wees wel snel, want de actie loopt maar tot en met maandag 13 juli. 

Lees verder na de advertentie.

Gratis PS5, Nintendo Switch 2 en meer

Ziggo heeft tot en met 13 juli een fantastische welkomstactie. Stap je nu over naar de internet en tv-aanbieder, dan krijg je bij een tweejarig abonnement een gratis PS5 (t.w.v. 600 euro) of Nintendo Switch 2 (t.w.v. 489 euro). Je kunt dan het snelle internet van Ziggo gebruiken voor het spelen van de leukste games. Wil je liever zelf je cadeau kiezen? Geen probleem. Je kunt ook een Bol-cadeaukaart t.w.v. 400 euro scoren. 

Scoor de actie bij Ziggo

Liever 50 procent korting?

Heb je geen interesse in een spelconsole of Bol-kaart en wil je liever korting? Ook dan zit je goed bij Ziggo. Je kunt namelijk de eerste 10 maanden een korting van 50 procent krijgen (eerste 6 maanden bij een abonnement voor 1 jaar). Hieronder zetten we de prijzen voor je op een rijtje. 

PakketGem. prijs p/m (bij 10 mnd 50% korting)Totale kortingStandaardprijs
Wifi 200 Mbit/s & TV Start46,23 euro292 euro58,40 euro
Wifi 500 Mbit/s & TV Start51,78 euro327 euro65,40 euro
Wifi 1 Gbit/s & TV Start56,53 euro357 euro71,40 euro
Wifi 2 Gbit/s & TV Start60,48 euro382 euro76,40 euro
Bekijk de actie

Ook gratis Switch 2 bij Mobiel.nl 

Nintendo Switch

Heb je liever een andere provider, dan moet je bij Mobiel.nl kijken. Je kunt via de webwinkel een internet en tv-abonnement afsluiten van Odido. Tijdelijk krijg je ook hier er een gratis Nintendo Switch 2 bij. Je mag het cadeau ook weigeren en in plaats daarvan profiteren van een hoge korting, waardoor je de eerste 12 maanden maar 25 euro per maand betaalt. 

Scoor die gratis Switch 2

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