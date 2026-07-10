Ziggo stunt alleen dit weekend met gratis PlayStation 5 (of Nintendo Switch 2)

Twijfel je om over te stappen naar een nieuwe aanbieder van internet en tv, dan heeft Ziggo nu een bijzonder sterke deal. Je krijgt namelijk een Nintendo Switch 2 of PlayStation 5 cadeau bij een nieuw abonnement. Wees wel snel, want de actie loopt maar tot en met maandag 13 juli.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gratis PS5, Nintendo Switch 2 en meer

Ziggo heeft tot en met 13 juli een fantastische welkomstactie. Stap je nu over naar de internet en tv-aanbieder, dan krijg je bij een tweejarig abonnement een gratis PS5 (t.w.v. 600 euro) of Nintendo Switch 2 (t.w.v. 489 euro). Je kunt dan het snelle internet van Ziggo gebruiken voor het spelen van de leukste games. Wil je liever zelf je cadeau kiezen? Geen probleem. Je kunt ook een Bol-cadeaukaart t.w.v. 400 euro scoren.

Liever 50 procent korting?

Heb je geen interesse in een spelconsole of Bol-kaart en wil je liever korting? Ook dan zit je goed bij Ziggo. Je kunt namelijk de eerste 10 maanden een korting van 50 procent krijgen (eerste 6 maanden bij een abonnement voor 1 jaar). Hieronder zetten we de prijzen voor je op een rijtje.

Pakket Gem. prijs p/m (bij 10 mnd 50% korting) Totale korting Standaardprijs Wifi 200 Mbit/s & TV Start 46,23 euro 292 euro 58,40 euro Wifi 500 Mbit/s & TV Start 51,78 euro 327 euro 65,40 euro Wifi 1 Gbit/s & TV Start 56,53 euro 357 euro 71,40 euro Wifi 2 Gbit/s & TV Start 60,48 euro 382 euro 76,40 euro

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook gratis Switch 2 bij Mobiel.nl

Heb je liever een andere provider, dan moet je bij Mobiel.nl kijken. Je kunt via de webwinkel een internet en tv-abonnement afsluiten van Odido. Tijdelijk krijg je ook hier er een gratis Nintendo Switch 2 bij. Je mag het cadeau ook weigeren en in plaats daarvan profiteren van een hoge korting, waardoor je de eerste 12 maanden maar 25 euro per maand betaalt.

Mis nooit meer de beste tech deals! Blijf elke week op de hoogte van de beste tech deals. Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief >>