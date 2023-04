De Honor Magic 5 Pro is een high-end smartphone met een groot scherm en een razendsnelle processor. Op deze pagina lees je alles over het toestel.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Honor Magic 5 Pro: dit moet je weten

De Magic 5 Pro is hét nieuwe vlaggenschip van Honor voor 2023. Het toestel heeft een 6,8 inch-oled-scherm met gebogen randen en een resolutie van 2848 bij 1312 pixels. Daarmee is hij net zo groot als de Samsung Galaxy S23 Ultra, wat een belangrijke concurrent is van deze smartphone. De maximale helderheid bedraagt 1800 nits. Dat is erg hoog, waardoor je het display in iedere omstandigheid af kunt lezen.

Deze Honor draait op een Snapdragon 8 Gen 2. Dat is de snelste chip van dit moment, dus over de prestaties hoef je je ook geen zorgen te maken. Dit is een razendsnel toestel, waar je minimaal 8GB RAM en 256GB opslagruimte bij krijgt.

Grote accu, prima camera’s

De accu van de Magic 5 Pro heeft een stevige capaciteit van 5100 mAh. Die kun je met 66 Watt behoorlijk rap opladen, al is een concurrent als de Xiaomi 13 Pro met 120 Watt nog een stuk sneller. Draadloos accusap tanken is ook mogelijk en gaat met een maximale snelheid van 50 Watt.

Op de achterkant zitten drie 50 megapixel-lenzen. De hoofdcamera heeft een grote sensor en legt daardoor veel details vast. Daarnaast beschik je over een groothoeklens voor wijdere plaatjes en een telecamera om het beeld 3,5x dichterbij te halen zonder kwaliteitsverlies.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De selfiecamera zit in een pilvormige uitsnede en heeft een resolutie van 12 megapixel. Er is ook een zogenaamde ‘Time of Flight’-sensor aanwezig op de voorkant, die voor mooiere zelfportretten moet zorgen.

Software en prijzen

Deze smartphone draait uit de doos op Android 13, met daaroverheen Honors eigen softwareskin: MagicUI 7.1. Je mag drie grote upgrades verwachten, tot en met Android 16 dus, plus vijf jaar lang beveiligingspatches die hackers buiten de deur houden.

De Honor Magic 5 Pro kost in Europa 1199 euro en komt dit voorjaar uit. Het is nog niet zeker of het toestel ook in Nederland verschijnt, maar dat ligt wel voor de hand. Zijn voorganger is hier namelijk ook te koop.