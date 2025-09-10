Vergeet de iPhone 17 (Pro): dit zijn de beste Android-alternatieven

Apple heeft zijn nieuwste iPhones gepresenteerd, met onder andere de ultradunne iPhone Air. De toestellen zijn flink verbeterd, maar er zijn ook uitstekende Android-alternatieven verkrijgbaar.

De beste iPhone 17 alternatieven

Apple onthult ieder jaar in september de nieuwste iPhones. Ook in 2025 komt het bedrijf van Tim Cook met liefst vier iPhones, al is de line-up dit jaar iets anders dan we gewend zijn.

Het vernieuwde instapmodel is de iPhone 17 en vooral dit toestel heeft grote upgrades gekregen. Ook nieuw zijn de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max, de échte vlaggenschepen van Apple. Het is echter vooral de iPhone Air die in het oog springt, dankzij het opvallend dunne ontwerp.

Lijken de iPhones je wel wat, maar ben je niet per se fan van iOS? Gelukkig zijn er genoeg Android-alternatieven voor de iPhone 17-telefoons verkrijgbaar. We zetten ze hieronder voor je op een rijtje.

Alternatief voor iPhone 17: Google Pixel 10

De iPhone 17 is een forse upgrade ten opzichte van de iPhone 16 van vorig jaar. Een beter 120Hz-scherm, snellere chip, een nieuwe groothoeklens voor mooiere foto’s, dunnere schermranden, meer opslagruimte, een langere accuduur én sneller opladen: Apple pakt dit jaar uit.

Zoek je een Android-alternatief? Dan is de Google Pixel 10 het overwegen waard. Het toestel heeft net als de iPhone 17 een 6,3 inch-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Een voordeel is dat de Pixel 10 ook een periscopische telelens is, waarmee je betere ingezoomde foto’s maakt. De batterij is ook een stuk groter.

De iPhone 17 koop je voor 969 euro. De Google Pixel 10 is, ondanks dat ‘ie nog geen maand oud is, in prijs gedaald. Je haalt ‘m als los toestel in huis voor € 809,-. Combineer de Pixel met een abonnement en je krijgt meestal flinke korting op je aankoopprijs.

Alternatief voor iPhone Air: Samsung Galaxy S25 Edge

De grote ster van het Apple-event was de iPhone Air. Het toestel is met een dikte van 5,6 millimeter de dunste iPhone ooit. De iPhone Air is bovendien lekker licht (165 gram), ondanks dat ‘ie wel een 6,5 inch-scherm heeft. Natuurlijk beschikt de telefoon ook over rappe hardware.

Vind je een dun toestel belangrijk, dan moet je bij de Samsung Galaxy S25 Edge zijn. De smartphone is een fractie dikker (5,8 millimeter) en ietsjes lichter dan de iPhone. Hij heeft wel een heuse 200 megapixel-hoofdcamera én een groothoeklens. Laatstgenoemde ontbreekt bij de iPhone Air; die moet het doen met slechts een enkele camera achterop.

De iPhone Air haal je in huis voor 1229 euro, waarmee ‘ie aan de prijs is. De Galaxy S25 Edge lanceerde in mei met een nog hogere prijs van 1249 euro, maar is inmiddels meer dan 500 euro (!) goedkoper. Je koopt ‘m los voor € 650,-. Combineer je de Edge met een abonnement bij één van de providers en je krijgt er ook nog eens een gratis Galaxy Watch 8 bij.

Alternatief voor iPhone 17 Pro: Google Pixel 10 Pro

De iPhone 17 Pro combineert geavanceerde functies, goede camera’s met een compacte behuizing. Datzelfde is precies wat de Google Pixel 10 Pro zo goed maakt. Het toestel maakt simpelweg uitstekende foto’s, heeft een krachtige Tensor G5-chip en draait op het fijne Android 16.

De iPhone 17 Pro maakt ook haarscherpe foto’s en heeft achterop drie 48 megapixel-camera’s: een hoofdcamera, groothoeklens en zoomcamera. Laatstgenoemde kan tot 4x optisch inzoomen en bij de Google Pixel is dit zelfs 5x.

Het paradepaardje van Apple gaat voor 1329 euro over de toonbank. Het toptoestel van Google is minder duur en tik je voor € 992,- op de kop.

Alternatief voor iPhone 17 Pro Max: Samsung S25 Ultra of Pixel 10 Pro XL

De iPhone 17 Pro Max is de grootste iPhone, met een scherm van maar liefst 6,9 inch. Verder is ‘ie zo goed als identiek aan de normale iPhone 17 Pro. Zoek je een groot Android-vlaggenschip, dan heb je met de Samsung Galaxy S25 Ultra en Google Pixel 10 Pro XL twee goede opties.

De Pixel 10 Pro XL combineert het beste van Google met een fors 6,8 inch-scherm. Hij heeft veel handige AI-functies en veelzijdige camera’s. Dat geldt ook voor de Galaxy S25 Ultra, die een 200 megapixel-camera en twee zoomlenzen heeft.

Voor de nieuwe iPhone 17 Pro Max betaal je 1479 euro. De Android-alternatieven zijn inmiddels een stukje goedkoper. De Pixel 10 Pro XL haal je bijvoorbeeld los in huis voor € 1.276,05. De S25 Ultra is al langer uit en kost daardoor € 941,45.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Google Pixel 10 Pro XL