Motorola Signature vs Samsung Galaxy S25 Edge: 6 verschillen

Op zoek naar een relatief dunne en lichte high-end smartphone? In dit artikel zetten we er twee tegenover elkaar: de Motorola Signature en Samsung Galaxy S25 Edge. Wat zijn de verschillen?

Motorola Signature vs Samsung Galaxy S25 Edge

High-end smartphones zijn over het algemeen vrij zwaar en dik. Gelukkig druppelen er langzaam meer modellen binnen die de nadruk leggen op een relatief dun en licht ontwerp. De Motorola Signature en Samsung Galaxy S25 Edge zijn twee van de voornaamste modellen in deze nieuwe categorie. We nemen de belangrijkste verschillen met je door.

Kies de Motorola Signature als je… Kies de Galaxy S25 Edge als je… Een grotere accu wil De snelste chip wil De beste camera’s wil De dunste smartphone wil Betere luidsprekers wil Minder geld wil uitgeven

1. Scherm en ontwerp

De Motorola Signature heeft een 6,8 inch-oled-scherm met een ververssnelheid van 165Hz en een heel hoge piekhelderheid van 6200 nits. Het belooft één van de beste displays op de markt te zijn, al vinden we het wel vreemd dat hij nog gebogen randen heeft. Vrijwel alle fabrikanten zijn daar inmiddels van afgestapt.

Zo ook Samsung met de Galaxy S25 Edge. Die beschikt over een vlak oled-scherm van 6,7 inch. Net iets kleiner dan de Motorola dus. Ook vallen de ververssnelheid (120Hz) en piekhelderheid (2600 nits) lager uit dan bij de Signature. Nu zeggen dergelijke getallen niet alles en ook de Edge heeft een heel mooi scherm. Maar op papier wint Motorola deze ronde.

Motorola Signature

De bokaal voor dunste ontwerp gaat dan weer naar Samsung. De Edge is slechts 5,8 millimeter dun en weegt 163 gram. De Signature is 6,99 millimeter dik en heeft een gewicht van 186 gram. Dat is overigens nog altijd een stuk lichter dan de gemiddelde high-end smartphone.

Beide toestellen zijn goed bestand tegen water en stof, maar de Signature zou je zelfs onder hoge waterdruk moeten kunnen schoonmaken dankzij de IP69-certificering. Dat lukt met de Edge niet.

2. Hardware

Onder de motorkap vinden we bij de Motorola Signature een Snapdragon 8 Gen 5-chip. Die is nieuwer dan de Snapdragon 8 Elite-chip in de Galaxy S25 Edge, maar in de meeste tests ook net iets trager. We hebben het over een verschil van hooguit tien procent, maar wie de beste prestaties wil moet dus bij Samsung zijn. In de praktijk zal het verschil nauwelijks opvallen. De goedkoopste versie heeft in beide gevallen 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

Ook beschikken ze alle twee over een ultrasonische vingerafdrukscanner waarmee je het toestel zeer vlot ontgrendelt. De Motorola heeft speakers die zijn ontwikkeld in samenwerking met Bose. We vermoeden daarom dat ze beter klinken dan die van de S25 Edge, maar dat moeten we nog testen.

3. Accuduur en opladen

Wat we zonder voorbehoud durven zeggen is dat de Signature een betere accuduur heeft. In de iets dikkere behuizing is ruimte voor een batterij van 5200 mAh, terwijl de S25 Edge slechts 3900 mAh biedt. Dat enorme verschil zul je zeker merken in het dagelijks gebruik. Wie veel met zijn telefoon bezig is en geen zin heeft om een powerbank mee te slepen, kan beter voor de Motorola gaan.

Dat geldt ook voor mensen die hun smartphone graag snel opladen. Dat kan met de Signature namelijk met maximaal 90 watt, waardoor hij binnen een kwartier voor de helft gevuld is.

Daar heb je met de Edge bijna een halfuur voor nodig, want hij laadt op met slechts 25 watt. Draadloos laden kan met de Motorola ook rapper: 50 watt tegenover 15 watt met de Samsung.

4. Camera’s

Op de achterzijde van de Samsung Galaxy S25 Edge vinden we twee camera’s: een prima 200 megapixel-hoofdcamera en een wat ouderwetse 12 megapixel-groothoeklens. Een telelens om mee in te zoomen ontbreekt.

De hoofdcamera van de Motorola Signature heeft een lagere resolutie van 50 megapixel, maar de sensor is wel moderner en ook net iets groter. Vermoedelijk schiet je er daarom toch fraaiere foto’s mee. Bovendien heeft dit toestel wél een telelens met bovendien ook een vrij grote sensor. Je zoomt er 3x mee in, maar zelfs als je het beeld 6x dichterbij haalt moeten je kiekjes er nog prima uitzien. Daarnaast is er nog een 50 megapixel-groothoeklens voor wijdere plaatjes.

Als fotografie belangrijk voor je is, heeft de Motorola Signature duidelijk een streepje voor.

Samsung Galaxy S25 Edge

5. Software

De software van Motorola, My UI, blijft een stuk dichter bij het ‘kale’ Android dan One UI van Samsung. Wij geven daarom de voorkeur aan de ervaring die Motorola biedt, zeker omdat het updatebeleid gelijk is getrokken. Vanaf hun release krijgen beide toestellen zeven grote nieuwe versies van Android en ook zeven jaar beveiligingspatches en nieuwe functies.

Omdat de Signature uit de doos op Android 16 draait, eindigt hij met Android 23. De S25 Edge draaide aanvankelijk op Android 15 en stopt dus bij Android 22.

6. Prijs

Op papier is de Motorola Signature een stuk goedkoper dan de Galaxy S25 Edge. De adviesprijs bedraagt namelijk 999,99 euro, terwijl Samsung aanvankelijk 1249 euro vroeg voor de Edge. Met de nadruk op aanvankelijk, want de prijs is enorm gekelderd. Je koopt hem inmiddels al voor € 639,-.

Daarmee is de Edge op het moment van schrijven dus een stuk goedkoper, al zal de Signature in de komende maanden waarschijnlijk ook voordeliger worden. Je kunt de Edge natuurlijk ook in combinatie met een abonnement aanschaffen. Hieronder vind je de beste deals.