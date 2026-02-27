Dit zijn 5 toffe alternatieven voor de Samsung Galaxy S26

De Samsung Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra zijn uitstekende toestellen, maar misschien niet helemaal jouw smaak. Liever iets anders? Dit zijn vijf toffe alternatieven voor de Samsung Galaxy S26!

Samsung Galaxy S26: de beste alternatieven

Nu Samsung de allernieuwste vlaggenschepen heeft uitgebracht, wil je natuurlijk weten of die de beste keus zijn voor jou. Je leest op onze site daarom alles over het design en de specificaties van de nieuwste Samsungs. En, we gaan nog veel meer artikelen schrijven.

De Samsung Galaxy S26 is de instapper van het nieuwe trio, heeft standaard 256GB opslagruimte en kost momenteel € 999,-. Dat is natuurlijk een hoop geld. Daarom wil je waarschijnlijk het complete plaatje hebben: welke smartphones kan ik nog meer kopen onder de 1000 euro?

Wij bespreken vijf alternatieven in dezelfde prijsklasse, zodat je na het lezen van dit artikel precies weet wat de perfecte nieuwe telefoon voor jou is!

Huidige prijs Voordelen t.o.v. S26 OnePlus 15 (256GB) € 799,- – Groter scherm

– Minder én sneller laden

– Betaalbaarder dan S26 Google Pixel 10 Pro XL (256GB) € 895,46 – Groter scherm

– Minder én sneller laden

– Pixel Feature Drops Oppo Find X9 (512GB) € 899,- – Standaard meer opslag

– Groter, helderder scherm

– Minder én sneller laden Motorola Signature (512GB) € 988,- – Standaard meer opslag

– Groter, helderder scherm

– Minder én sneller laden Xiaomi 15 Ultra (512GB) € 999,- – Standaard meer opslag

– Betere camerahardware

– Minder én sneller laden

1. OnePlus 15

De OnePlus 15 kwam in november 2025 uit en is niks minder dan een snelheidsduivel, met dank aan de rapste chip van het moment: de Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dat is niet alles, want OnePlus wilde graag in alles de allerbeste zijn. Zo is de ververssnelheid van het scherm 165Hz. De grootste troef is echter de batterij van maar liefst 7300 mAh.

OnePlus 15

Wil jij de snelste prestaties en niet steeds hoeven laden? Dan is de OnePlus een betere optie dan de Galaxy S26. Maar, het updatebeleid van OnePlus is niet zo sterk. Ook maak je met de Samsung gemakkelijker mooie foto’s. De prijs-kwaliteitverhouding is wel weer in het voordeel van OnePlus, maar wellicht daalt de Galaxy S26 binnenkort nog in prijs.

2. Google Pixel 10 Pro XL

De Google Pixel 10 Pro XL is sinds augustus 2025 in ons land te koop. Met zijn grote oled-scherm van 6,8 inch kun je extra productief zijn. Ook in de zon, want het scherm is zeer helder. Het werkgeheugen van 16GB zorgt voor soepele prestaties, wat je ook met je toestel doet. Met de Pixel 10 Pro XL kun je goed zoomen voor de mooiste kiekjes.

Google Pixel 10 Pro XL

Wil je het beste scherm, minder vaak hoeven laden en regelmatig updates ontvangen (Pixel Drops)? Ga dan voor de Pixel 10 Pro XL. Weet wel dat je iets inlevert op AI-opties en dat de Samsung ook sterker is op het gebied van dagelijkse prestaties. Dat komt door de snellere en efficiëntere Snapdragon-chip in de S26. De Pixel is wat voordeliger.

3. Oppo Find X9

Sinds oktober hebben we kunnen kennismaken met de Oppo Find X9. Met z’n rappe Dimensity 9500-chip, 512GB aan opslagruimte (de enige configuratie die in Nederland te koop is) en een batterij van 7025 mAh, zit er veel moois onder motorkap van de Oppo. Z’n scherm is met 6,59 inch een tikkeltje groter dan het 6,3-display van de S26.

Oppo Find X9

Heb je veel opslag nodig voor al je foto’s, video’s en apps? Je slaat twee keer zoveel bestanden op deze Oppo op als op de S26. In het dagelijkse gebruik zijn de twee toestellen allebei lekker snel, maar de Samsung heeft wel een paar troeven. Zo is het updatebeleid beter, is de camera-ervaring verfijnder en kun je er beter op gamen.

4. Motorola Signature

De meest recente smartphone uit deze lijst is gebouw door Motorola. De Signature is de enige die dit jaar is uitgekomen. Dit lichte model heeft een prima accuduur, goede maximale laadsnelheid, fijne camera’s en prettige scherm. Het is daarmee een all-rounder die bij veel mensen (met een goed gevulde beurs) in de smaak zal vallen.

Oppo Find X9

Net als bij de Oppo zit je bij de Motorola met de instapversie al aardig ruim met 16GB RAM en 512GB opslag. Ook is de batterij groter. Deze slagen wint de Motorola dus, maar de Samsung slaat terug met betere cameraprestaties, een rappere chipset en een uitgebreider updatebeleid. Qua prijs ontlopen ze elkaar momenteel nauwelijks.

5. Xiaomi 15 Ultra

We sluiten af met een telefoon die je in februari 2026 voor net geen duizend euro kunt kopen. Dat is weer een smak geld, maar deze luxe Xiaomi is dan ook zeer de moeite. Het toestel is met z’n geweldige camerahardware bedoeld voor fotografen en minder praktisch in het dagelijkse gebruik. Daarvoor is ‘ie wat aan de zware en grote kant.

Xiaomi 15 Ultra

Ook de Xiaomi komt standaard met 512GB opslag voor al je bestanden. Verder is de accuduur (5400mAh) indrukwekkend en laad je ‘m lekker rap op. Maak je veel foto’s, dan kun je niet om de Xiaomi 15 Ultra heen. Ga voor de Samsung als je meer een all-rounder wil: een stuk compacter, sterke software en met een beter updatebeleid.

