Samsung Galaxy S25 vs iPhone 17: de 6 grootste verschillen

Op zoek naar een kleine high-end smartphone? Dan twijfel je wellicht tussen de Samsung Galaxy S25 vs de nieuwe iPhone 17. We zetten de belangrijkste verschillen voor je op een rij.

Samsung Galaxy S25 vs iPhone 17

Niet iedereen wil een knoeperd van een smartphone. Een kleiner exemplaar ligt lekkerder in de hand en glijdt gemakkelijker in een strakke spijkerbroek. Klein is natuurlijk wel relatief tegenwoordig, want telefoons onder de 6 inch zijn amper meer verkrijgbaar.

In dit artikel vergelijken we de twee populairste ‘compacte’ toestellen van dit moment: de Samsung Galaxy S25 vs de iPhone 17. Welke past het best bij jouw wensen?

In het kort

Kies de Samsung Galaxy S25: Kies de iPhone 17: Als je een Android-telefoon wil Als je ook andere Apple-producten hebt Als je graag gamet op je smartphone Als je een langere accuduur wil Als je een telelens wil Als je een betere groothoeklens wil Als je veel gebruikmaakt van AI Als je meer opslag wil Als je voordeliger uit wil zijn Als je selfies belangrijk vindt

1. Ontwerp en scherm

Dit zijn niet alleen vrij kleine, maar ook behoorlijk ingetogen smartphones. De drie camera’s van de Galaxy S25 steken los uit de behuizing, bij de iPhone 17 vinden we twee camera’s in een zeer bescheiden eiland.

De voorzijde dan: daar zien we een klein gaatje in het scherm van de Samsung, terwijl Apple vasthoudt aan het veel grotere dynamische eiland. Daarin zit naast de selfiecamera ook een sensor voor Face ID.

De iPhone heeft een 6,3 inch-scherm en is daardoor iets groter (en 15 gram zwaarder) dan de Galaxy, die over een 6,2 inch-display beschikt. Kwalitatief zijn deze schermen zeer vergelijkbaar. Zelfs de ‘goedkoopste’ iPhone biedt namelijk eindelijk een oled-paneel met een verversingssnelheid van 120Hz, zodat je geniet van soepele beelden. Ook qua maximale helderheid ontlopen ze elkaar niet veel.

Beide telefoons hebben een IP68-certificering, waardoor ze goed bestand zijn tegen stof en water. Toch is er wel een verschil. De S25 overleeft een halfuur op een diepte van maximaal 1,5 meter. De iPhone 17 mag je net zo lang onderdompelen, maar dan op een diepte van maar liefst zes meter. Handig voor diepe zwembaden.

Samsung Galaxy S25

2. Hardware

Uiteraard gebruiken deze smartphones verschillende chips. Samsung koos voor de Snapdragon 8 Elite, wat begin 2025 de snelste processor voor Android-telefoons was. Qua pure rekenkracht is hij iets trager dan de A19-chip van Apple. Als je veel gamet heeft de S25 echter een streepje voor, want de gpu is juist iets sneller. Dat levert hogere framerates op.

Heel spannend zijn de onderlinge verschillen overigens niet. Dat geldt ook als we naar de overige specificaties kijken. Het is stuivertje wisselen: de iPhone beschikt over 8GB werkgeheugen, terwijl de Galaxy met 12GB iets beter is uitgerust. Die laatste heeft standaard echter maar 128GB opslag, terwijl Apple je minimaal 256GB geeft.

Het ontgrendelen van de S25 doe je met de snelle ultrasonische vingerafdrukscanner achter het scherm. Apple kiest voor het even rappe Face ID. Wat je voorkeur heeft is heel persoonlijk, maar voor Face ID is dus wel een grotere hap uit het scherm nodig.

3. Camera’s

We zeiden het al: op de achterzijde van de Samsung Galaxy S25 vinden we drie camera’s. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en een 10 megapixel-telelens met 3x optische zoom. Die laatste ontbreekt helaas op de iPhone 17. Je kunt volgens Apple wel 2x inzoomen met ‘optische kwaliteit’, maar daarbij gaat het om een digitale crop vanaf de hoofdcamera. Dat levert minder mooie foto’s op.

Die hoofdcamera heeft een resolutie van 48 megapixel en is vergelijkbaar met het exemplaar van Samsung. De groothoeklens heeft óók een resolutie van 48 megapixel en is duidelijk beter dan die van de S25. Wanneer je graag wijde foto’s maakt, heeft de iPhone 17 dus een streepje voor.

Dat geldt ook voor selfieliefhebbers. De nieuwe 18 megapixel-frontcamera gebruikt een relatief grote en vierkante sensor. Daardoor kun je vanuit iedere positie staande én liggende foto’s maken zonder je smartphone te draaien. Dat kan namelijk in de software en indien gewenst zelfs automatisch. De Galaxy S25 gebruikt een veel simpelere 12 megapixel-camera voor zelfportretten.

4. Accu en opladen

Een kleine smartphone betekent vaak een kleine accu. Zoals je in onze review van de Samsung Galaxy S25 kunt lezen, gaat de batterij van 4000 mAh bij intensief gebruik niet altijd een hele dag mee. Dat is extra vervelend omdat de oplaadsnelheid met 25 watt ook niet erg hoog ligt.

De accu van de iPhone 17 is met 3692 mAh nog kleiner, maar houdt het juist een paar uur langer vol. Dat komt door de zuinigere chip en nauwkeurige afstelling tussen hardware en software van Apple. Als je gebruik maakt van de juiste lader, belooft de fabrikant bovendien dat een lege accu na 20 minuten weer voor de helft gevuld is. Daar heeft Samsung 30 minuten voor nodig.

iPhone 17

5. Software

Appels en peren. Zo konden we de vergelijking tussen Android en iOS jarenlang samenvatten. Inmiddels zijn beide besturingssystemen echter behoorlijk naar elkaar toe gegroeid. De verschillen zijn vooral visueel van aard en je went er waarschijnlijk snel aan.

Heb je ook een MacBook en/of iPad? Dan werkt een iPhone daar natuurlijk beter mee samen. Daar staat tegenover dat Samsung veel verder is met AI, al zijn lang niet alle functies even nuttig.

Het updatebeleid dan. Bij Samsung weet je waar je aan toe bent: vanaf de release gerekend krijgt je zeven nieuwe versies van Android op je Galaxy S25 en ook zeven jaar beveiligingspatches. Apple belooft niks, maar ondersteunt iPhones doorgaans zes of zeven jaar. Ook daarna rolt er nog weleens een incidentele beveiligingsupdate uit voor oudere telefoons als er een kritisch lek is.

6. Prijs

De iPhone 17 heeft een adviesprijs van 969 euro. Daarvoor krijg je zoals gezegd 256GB opslag. Gaat dat hem worden? Dan vind je de beste prijzen van dit moment op onze zustersite iPhoned.

Blijf je toch liever bij Samsung of wil je juist de overstap naar Android maken? Omdat het toestel al een poosje op de markt is, koop je de Galaxy S25 (adviesprijs 899 euro) inmiddels een stuk voordeliger. Hieronder vind je de beste deals. Let op: de goedkoopste versie heeft dus wel maar 128GB opslagruimte.