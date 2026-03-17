Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra: de 6 grootste verschillen

Heeft de Samsung Galaxy S26 Ultra genoeg te bieden vs de S25 Ultra of kun je beter voor het oudere (en goedkopere) toestel gaan? We nemen de verschillen uitgebreid met je door.

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra

Daar zijn ze dan eindelijk: de nieuwe Galaxy S-smartphones. Aan de top van die reeks staat uiteraard de Samsung Galaxy S26 Ultra die we voor je gaan vergelijken met de S25 Ultra van vorig jaar. Héél groot zijn de vernieuwingen niet, dus misschien loont het wel om voor het oudere en inmiddels stevig afgeprijsde toestel te gaan.

Laten we beginnen met de belangrijkste specificaties. Vervolgens vertellen we je wat de verschillen betekenen.

Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra 6,9 inch-oled-scherm (2600 nits) 6,9 inch-oled-scherm (2600 nits) Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite 5 Camera’s: 200 megapixel-hoofdcamera (f/1.4) , 50 megapixel-groothoeklens (f 1.9), 10 megapixel-telelens (3x zoom, f2.4), 50 megapixel-telelens (5x zoom, f2.9), 12 megapixel-selfiecamera (f2.2) 5 Camera’s: 200 megapixel-hoofdcamera (f/1.7) , 50 megapixel-groothoeklens (f 1.9), 10 megapixel-telelens (3x zoom, f2.4), 50 megapixel-telelens (5x zoom, f3.4), 12 megapixel-selfiecamera (f2.2) Accu: 5000 mAh (60 watt opladen, 25 watt draadloos) Accu: 5000 mAh (45 watt opladen, 15 watt draadloos) Android 16 (7 nieuwe versies) Android 15 (7 nieuwe versies) Beveiligingspatches tot begin 2033 Beveiligingspatches tot begin 2032 Prijs: 1449 euro Prijs: € 919,-

Galaxy S26 Ultra

1. Ontwerp en scherm

Samsung is al een paar jaar bezig om de Ultra meer op de andere Galaxy S-telefoons te laten lijken. Die ontwikkeling zet met de S26 Ultra door. Het toestel heeft rondere hoeken dan de S25 Ultra. Verder lijken de smartphones sterk op elkaar. Wel zitten de drie belangrijkste camera’s nu in een smal eiland. Ook is de S26 Ultra ietsje groter en juist een fractie lichter dan zijn voorganger. Daar zul je weinig van merken.

Ook aan het scherm heeft Samsung op het eerste gezicht niet gesleuteld. Beide telefoons hebben een 6,9 inch-oled-display met een hoge resolutie en een ververssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. De maximale helderheid ligt op 2600 nits.

Toch heeft de S26 Ultra wel een belangrijke nieuwe functie: de smartphone beschikt over een privacyscherm. Daarmee worden de kijkhoeken drastisch beperkt, zodat mensen naast je niet kunnen zien wat jij op je telefoon uitspookt. Dat is erg handig als je bijvoorbeeld in je bank-app bezig bent. Je kunt het privacyscherm overigens ook uitzetten.

2. Hardware

Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe chip. De S26 Ultra is het enige toestel in de serie dat op een Snapdragon 8 Elite Gen 5 draait. Dat maakt deze smartphone grofweg een procent of 20 sneller dan de S25 Ultra. In sommige tests is het verschil nog iets groter.

Dat is wel direct het enige hardwareverschil tussen deze telefoons. Ze hebben beiden 12GB werkgeheugen en naar keuze 256GB, 512GB of 1TB opslag. Bij die laatste krijg je overigens 16GB werkgeheugen. Ook de stereospeakers en ultrasonische vingerafdrukscanner zijn gelijk. De S Pen, waarmee je (aan)tekeningen maakt is eveneens ongewijzigd.

3. Camera’s

Op het eerste gezicht zijn de camera’s op deze smartphones gelijk. Je beschikt over een 200 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens, 10 megapixel-telelens met 3x optische zoom en een 50 megapixel-telelens met 5x zoom.

Toch heeft Samsung wel wat veranderingen doorgevoerd. De hoofdcamera heeft nu een diafragma van F1.4 in plaats van F1.7, waardoor hij meer licht binnenlaat. Dat moet je avondfoto’s ten goede komen. Iets soortgelijks geldt voor de telelens met 5x zoom. Daar gaat het diafragma van F3.4 naar F2.9.

Galaxy S25 Ultra

De 50 megapixel-groothoeklens is onveranderd. Dat geldt niet voor de telelens met 3x zoom, want die gebruikt een nóg kleinere sensor dan op de S25 Ultra. Een heuse downgrade dus, helaas, waar wij weinig van begrijpen.

4. Accuduur en opladen

Waar fabrikanten als OnePlus en Oppo enorme batterijen van meer dan 7000 mAh in hun smartphones stoppen, houdt Samsung gewoon vast aan 5000 mAh. Dat is anno 2026 vrij karig voor een high-end toestel.

Wel laadt de Galaxy S26 Ultra sneller op dan de S25 Ultra: met 60 watt in plaats van 45 watt. Binnen een halfuur is de batterij daarmee voor driekwart vol. Draadloos opladen gaat met 25 watt. Dat was op de S25 Ultra 15 watt. Voor hele oplaadbeurt hoef je, als je een kabeltje en de juiste adapter gebruikt, een uur te wachten.

5. Software

Samsung hanteert een uitstekend updatebeleid. Je krijgt zeven nieuwe versies van Android en ook zeven jaar beveiligingspatches. Aangezien de S26 Ultra uit de doos op Android 16 draait, zit je goed tot en met Android 23. Beveiligingsupdates rollen uit tot het begin van 2033.

De S25 Ultra is een jaar ouder, dus die rekensom is vrij gemakkelijk. Het toestel wordt bijgewerkt tot en met Android 22 en je mag beveiligingspatches verwachten tot begin 2032. Ook dat is natuurlijk nog een hele poos. Dikke kans dat je dan alweer bent overgestapt op een andere smartphone.

Galaxy S26 Ultra

Samsung introduceert op de S26 Ultra enkele nieuwe AI-functies, waaronder Now Nudge. Daarmee krijg je suggesties als je bijvoorbeeld met iemand aan het appen bent. Als je vertelt over de mooie foto’s die je op vakantie hebt gemaakt, stelt Now Nudge voor om die kiekjes direct door te sturen. Je hoeft ze dan dus niet handmatig te zoeken.

De kans is overigens groot dat deze functie in de toekomst ook naar de S25 Ultra komt. Garanties kunnen we echter niet geven.

6. Prijs

De goedkoopste variant van de S26 Ultra kost net als zijn voorganger 1449 euro. Daarvoor krijg je 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. Je kunt ook kiezen voor 512GB opslag (1649 euro) of 16GB werkgeheugen en 1TB opslagruimte(1949 euro). Die laatste twee zijn overigens wel respectievelijk 80 en 140 euro duurder dan vorig jaar.

Omdat de S25 Ultra al een hele poos in de winkels ligt, is hij inmiddels veel goedkoper geworden: je haalt de telefoon al voor € 919,- in huis.

Daarmee is het prijsverschil tussen de Samsung Galaxy S26 Ultra vs de S25 Ultra op dit moment vele honderden euro’s. Of de nieuwe smartphone dat waard is, betwijfelen we. Ook de S26 Ultra zal de komende maanden echter goedkoper worden, waardoor het verschil terugloopt.

