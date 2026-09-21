Samsung Galaxy S26 vs Google Pixel 11: welke heeft de beste accuduur?

Twijfel je tussen de Samsung Galaxy S26 vs de Google Pixel 11 en ben je benieuwd welke telefoon de beste accuduur heeft? Lees dan snel verder. We vertellen je er alles over.

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Samsung Galaxy S26 vs Google Pixel 11 accuduur

De Samsung Galaxy S26 en de Google Pixel 11 zijn allebei instappers in het high-end segment. Ze hebben een relatief compact 6,3 inch-oled-scherm en drie camera’s achterop, waaronder een telelens. Die zijn niet zo goed als die van duurdere Ultra’s of Pro’s, maar zorgen er wel voor dat je in iedere situatie een prima foto schiet.

Omdat het vrij kleine smartphones zijn, maak je je misschien zorgen over de batterij. Daarom kijken we in deze korte Samsung Galaxy S26 vs Google Pixel 11-vergelijking specifiek naar de accuduur. Hieronder vind je alvast de rauwe specificaties.

Samsung Galaxy S26

Capaciteit en accuduur

De Pixel 11 is een stuk zwaarder en dikker dan de Galaxy S26. Dat is deels te verklaren door de grotere accu. Google stopte een batterij van 4985 mAh in de Pixel 11, terwijl de Samsung het moet doen met 4300 mAh.

Betekent dat ook dat de Pixel 11 grofweg 15 procent langer meegaat dan de Galaxy S26? Nee. Hoewel Google’s Tensor G6-chip zuiniger is dan zijn voorgangers springt de Exynos 2600 van Samsung nog iets efficiënter om met energie. In de praktijk zijn deze telefoons enorm aan elkaar gewaagd. Met de S26 kun je net iets langer bellen, met de Pixel net iets langer browsen.

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We zouden je beslissing daarom niet laten afhangen van de accuduur. Dit zijn allebei telefoons die bij normaal gebruik een hele dag meegaan, maar je wel elke avond moet opladen.

Opladen

Google adverteert met een iets hogere oplaadsnelheid: 30 watt in plaats van de 25 watt die Samsung belooft. Toch zit de Galaxy S26, dankzij zijn kleinere accu, iets sneller vol. Volgens de meeste tests heb je daar een goed uur voor nodig. Bij de Pixel 11 is dat ongeveer 80 minuten.

Google Pixel 11

Dat laatste toestel heeft wel een belangrijke troef als je graag draadloos oplaadt: ingebouwde magneten. Daardoor klikken magnetische laders automatisch op de juiste plek vast. Bij de Samsung heb je daar een speciaal hoesje voor nodig. Bovendien kun je de Pixel 11 draadloos met 25 watt van stroom voorzien. Dat gaat rapper dan bij de Galaxy S26, die maximaal 15 watt haalt.

Prijzen

De prijzen van Samsung-telefoons dalen harder dan bij welk ander merk dan ook. De Galaxy S26 kostte aanvankelijk 999 euro, maar koop je nu al voor € 679,-. Als je tegelijk een abonnement afsluit, profiteer je van mooie deals.

De Google Pixel 11 is een stuk duurder. De adviesprijs is met 999 euro weliswaar hetzelfde, maar de straatprijs is nog niet veel gedaald: voor € 939,- wordt hij naar je opgestuurd. Kijk vooral naar een passend abonnement als je wil profiteren van toffe acties.