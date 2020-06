5G heeft meer masten nodig dan 4G, het huidige netwerk. Maar, waarom is dit zo? In dit artikel staan we stil bij de techniek achter 5G. Een begrijpelijke uitleg over netwerken, frequenties en zendmasten.



Waarom 5G meer masten nodig heeft dan 4G

Het Nederlandse 5G-netwerk krijgt steeds meer vorm. Vodafone heeft de ‘instapversie’ voor ongeveer de helft van het land uitgerold en later deze maand gaat de eerste toegewijde frequentieband onder de hamer. Klinkt dit als abracadabra voor jou? Dan ben je bij het juiste artikel aanbeland. In dit stuk leggen we namelijk uit hoe 5G gaat werken, maar dan in begrijpelijke taal.

Laten we bij de basis beginnen. In principe werkt 5G hetzelfde als 4G, en de netwerken daarvoor (zoals 3G). Het komt er dus op neer dat wanneer jij wil bellen en/of internetten je verbinding moet maken met een mobiel netwerk. Providers, zoals KPN en Vodafone, onderhouden deze netwerken door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat zendmasten werken. Jij betaalt hier mede voor wanneer je een abonnement afsluit.

Net als bij 4G heb je ook met 5G masten nodig. Deze apparaten, ook wel zendmasten of antennes genoemd, zorgen ervoor dat gegevens (zoals een binnenkomende oproep of YouTube-video) van en naar je telefoon verzonden kunnen worden. De informatie ‘reist’ door de lucht via bepaalde frequenties.

De frequenties van 5G

Iedere telecomgeneratie (1G/2G/3G/4G/5G) heeft zijn eigen frequentiebanden zodat ze elkaar niet in de weg zitten. Daarnaast zorgt deze onderverdeling ervoor dat de verschillende generaties op elkaar kunnen terugvallen bij technische problemen. 5G gaat uit drie van zulke frequenties bestaan: 0,7GHz, 3,5GHz en 26GHz.

Frequentiebanden van 4G Frequentiebanden van 5G 0,8GHz 0,7GHz 1,8GHz 3,5GHz 2,6GHz 26GHz

Veel mensen vinden dit verwarrend klinken, maar in de basis is het eigenlijk best simpel. Grofweg geldt dat hoe hoger de frequentie is, hoe meer informatie er overgedragen kan worden. De 26GHz-band gaat dan ook een stuk sneller worden dan de 0,7GHz-band, omdat laatstgenoemde een lagere frequentie heeft.

Dit ga je in de toekomst merken tijdens het afspelen van een Netflix-film of YouTube-video: wanneer je dit via de 26GHz-band is hij het snelst geladen en is er van wachttijd geen sprake. Ook de capaciteit neemt dan toe. Meer mensen kunnen dus tegelijkertijd snel internetten zonder dat het signaal hapert.

Het nadeel van 5G-masten

Er kleeft echter ook een groot nadeel aan deze hoge frequenties. Het signaal, dat van jouw smartphone naar de (5G) masten gaat, kan namelijk een minder lange afstand overbruggen.

Puur theoretisch gesproken: wanneer je een landelijk dekkend 5G-netwerk op de 26GHz-frequentieband wil realiseren heb je dus veel meer masten nodig dan wanneer je vertrouwt op de 0,7GHz-frequentie. Het bereik van de 26GHz-frequentie is slechts enkele meters, terwijl het signaal van de laagste frequentie kilometers kan overbruggen.

Kortom: iedere frequentie heeft zijn eigen voor- en nadelen. Het Nederlandse 5G-netwerk gaat daarom uit verschillende masten bestaan. In weidse omgevingen neemt de 0,7GHz-frequentie een belangrijke rol in, vanwege het grote bereik.

Belangrijke rol voor 3,5GHz-band

In steden worden straks vooral 3,5GHz 5G-masten geplaatst. Deze band is sneller dan de laagste frequentie, maar heeft een bereik van enkele tientallen meters. De snelste 26GHz-frequentie ga je straks alleen in huizen tegenkomen: het bereik is slechts enkele meters.

Deze opbouw verklapt indirect ook waarom 5G meer masten nodig gaat hebben. De frequenties gaan omhoog en dat komt de snelheid van het netwerk ten goede, maar er wordt ingeleverd op bereik.

Oftewel: om alsnog een landelijk dekkend 5G-netwerk te realiseren zijn er meer masten nodig dan bij 4G het geval is. 4G functioneert namelijk op lagere frequenties. Vooral de 3,5GHz-frequentieband belooft een belangrijke rol binnen 5G te gaan spelen. Dit soort masten gaan vooral in steden geplaatst worden, bijvoorbeeld in straatverlichting.

Nederlandse 5G-netwerk laat op zich wachten

Voorlopig is dit echter allemaal toekomstmuziek. Voordat het Nederlandse 5G-netwerk van start kan moeten de banden nog geveild worden. Op 29 juni is de eerste aan de beurt. Dan kunnen KPN, T-Mobile en Vodafone bieden op de 0,7GHz-band. De veiling is in handen van Agentschap Telecom, een Nederlandse overheidsorganisatie. Naar verwachting wordt de (belangrijkste) 3,5GHz-frequentie ergens in 2022 geveild. Wanneer de hoogste frequentieband wordt geveild is nog onduidelijk.

De komende jaren kunnen we in Nederland dus in beperkte mate met 5G aan de slag. Vodafone heeft het netwerk echter middels een technisch hoogstandje al aan de praat gekregen, al werkt dit 5G-netwerk nog wel op dezelfde frequentiebanden als zijn voorganger. Heb je een geschikt abonnement en telefoon met 5G-ondersteuning? Dan zet Vodafone je automatisch over op het 5G-netwerk, waarmee je vooralsnog zo’n tien procent sneller kunt downloaden dan met 4G het geval is.

Tot slot is het belangrijk om te weten dat er momenteel al volop wordt geëxperimenteerd met 5G. Op de website van het Antennebureau staat een uitgebreid overzicht van alle proeflocaties. Alleen niet-commerciële partijen mogen zo’n experimenteervergunning bij het Agentschap Telecom aanvragen. Deze organisatie controleert overigens ook of de strenge gezondheidseisen worden nageleefd bij de 5G-experimenteerlocaties.

