5G ready-abonnementen te bestellen: alvast klaar voor de toekomst

Providers zijn bezig met de aanleg van een 5G-netwerk, toestellen met 5G-ondersteuning zijn al verkrijgbaar en ook 5G ready-abonnementen zijn al beschikbaar. Wat je daar nu al aan hebt (en nog veel meer) check je in dit artikel.

5G-gebruik in Nederland

Je hoort en leest steeds vaker over 5G, de opvolger van het huidige 4G-netwerk. Om daarvan gebruik te kunnen maken, zijn er enkele dingen nodig. Het begint uiteraard met een 5G-netwerk, iets waarvoor de providers moeten zorgen.

Ook heb je een toestel nodig met de juiste hardware aan boord. Tot slot heb je een geschikt abonnement nodig om gebruik te maken van 5G. Zulke abonnementen zijn nu al af te sluiten en dat nu doen kan best weleens handig zijn.

Toestel met 5G-ondersteuning

Om gebruik te maken van het 5G-netwerk heb je een toestel nodig met een 5G-modem. Inmiddels zijn verschillende toestellen aangekondigd die daarover beschikken.

Zo heb je de Oppo Find X2, Oppo Find X2 Pro met zo’n juist modem aan boord. Ook de Samsung Galaxy S20 (5G-variant), S20 Plus en Galaxy S20 Ultra beschikken over de juiste hardware. Verder zijn de Huawei Mate Xs, Realme X50 Pro 5G of Nubia Red Magic 5G klaar voor 5G.

In de toekomst worden dat er alleen maar meer. Zo krijgen de aankomende OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro standaard 5G-ondersteuning. Ook Nokia zou werken aan verschillende 5G-toestellen, maar dan in een lagere prijscategorie dan bovenstaande smartphones.

5G ready-abonnementen: nu al afsluiten?

Naast een toestel met de juiste hardware heb je dus ook een abonnement nodig, waarmee je in de toekomst verbinding kunt maken met het 5G-netwerk.

Providers KPN, T-Mobile en Vodafone bieden al zulke 5G ready-abonnementen aan. T-Mobile vraagt daarvoor 2,50 euro extra per maand, terwijl de andere providers hiervoor (nog) geen meerprijs vragen. KPN zegt daarbij dat alle abonnementen in de toekomst overweg kunnen met 5G. Vodafone meldt dat 5G standaard te gebruiken zal zijn met hun Red-abonnementen.

Je kunt dus al zo’n 5G ready-abonnement afsluiten, terwijl het 5G-netwerk nog niet actief is. Toch kan het handig zijn om zo’n abonnement alvast aan te sluiten, omdat de looptijd ervan één of twee jaar is. Zo kun je met een abonnement wat je nu afsluit later direct gebruikmaken van het 5G-netwerk van je provider.

Netwerk: bezig met de aanleg

Tot slot heb je naast een juist toestel en abonnement ook een netwerk nodig om te kunnen gebruiken. Providers zijn bezig met de aanleg van een 5G-netwerk in Nederland, maar zoiets is niet in één keer klaar, uitgerold en volledig te gebruiken. Er moeten nog verschillende frequenties worden geveild, waarmee het 5G-netwerk kan werken. Elk van die frequenties biedt weer verschillende voor- en nadelen, waarover in onze 5G-spotlight meer is te lezen.

De eerste veiling voor bepaalde frequenties loopt nu, maar in 2022 wordt nog een belangrijke frequentie geveild. Voordat we in Nederland een volledig netwerk kunnen gebruiken, dat werkt met alle frequenties, zijn we jaren verder. Wel zegt provider T-Mobile eind 2020 een landelijk 5G-netwerk te kunnen bieden.

Dat zal verschillende beperkingen kennen, omdat dat netwerk niet te gebruiken is op alle juiste frequenties. In eerste instantie moet het bereik beter zijn, terwijl de snelheid van mobiel internet in aankomende jaren flink omhoog moet gaan.

