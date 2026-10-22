Neppe Google Chrome-app in Play Store 100.000 keer gedownload: hoe kan dat?

In de Play Store stond een neppe Google Chrome-app die door meer dan 100.000 mensen is gedownload. Hoe kan dit gebeuren?

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Neppe Google Chrome-app

Het nieuwtje was afgelopen week overal te lezen: in de Play Store was een neppe Google Chrome-app gevonden. De app had als naam “Google Chrome”, had het icoontje van Google Chrome, maar bleek helemaal geen webbrowser te zijn. Toch was de neppe app al meer dan 100.000 keer gedownload voordat Google actie ondernam.

Zoiets zorgt voor allerlei vragen, want hoe kan Google het zover laten komen? Het bedrijf doet zijn best om het installeren van alternatieve appwinkels moeilijker te maken, met als argument dat deze winkels onveilig zouden zijn. Maar hoe veilig is de Play Store zelf dan?

Toch ligt dit verhaal een stuk genuanceerder dan je na het lezen van zo’n nieuwtje meekrijgt.

Hoe dit is gebeurd

De app waar het om gaat is niet in de Play Store gezet als “Google Chrome”, waarna Google er pas na meer dan 100.000 downloads achter kwam. De app werd in augustus in de Play Store gezet als een game met de naam Ball Bounce. Eind september heeft de maker de identiteit van de app veranderd naar Google Chrome inclusief icoontje, legt website Bitdefender uit.

Het downloadaantal van 100.000+ betekent dus niet dat er zoveel mensen in een neppe Chrome-app zijn getrapt. Een deel daarvan zal eerder een neppe game hebben gedownload. De app zelf is namelijk een berichten-app met avatars en geautomatiseerde reacties. Het doel van de maker was waarschijnlijk om zoveel mogelijk mensen een reclame in de app te laten zien.

Google heeft de neppe app op 14 oktober verwijderd uit de Play Store.

Hoe zorg ik ervoor dat ik hier niet in trap?

Op een screenshot van een Reddit-gebruiker, die je hierboven ziet, is goed te zien hoe de officiële Chrome-app en de neppe Chrome-app op elkaar leken. Vooral in de zoekresultaten zie je het verschil niet direct. Tegenwoordig kun je direct vanuit de zoekresultaten apps installeren, waardoor een fout snel is gemaakt.

Toch zie je zelfs in dit geval enkele belangrijke indicatoren dat je met een neppe app te maken hebt. Allereerst doordat de maker “Hizbartech” heet en niet “Google LLC” (wat er zou staan als de maker van de screenshot de app niet al had gedownload). Daarnaast de hoeveelheid downloads: 100.000 downloads is niet weinig, maar voor de Play Store ook niet veel. Zeker niet als het gaat om een browser als Google Chrome met miljarden gebruikers.

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Waarom is de app niet direct verwijderd?

Het duurde een paar weken tussen de verandering naar “Google Chrome” en de verwijdering van de app. In de tussentijd is het goed mogelijk dat een hoop mensen er nog in zijn getrapt.

Hoe dit zover heeft kunnen komen valt enkel te raden. Waarschijnlijk komt het doordat bij de verandering van de naam en het icoontje, de onderliggende app hetzelfde is gebleven. Daardoor had Google geen acute reden om de app te controleren. Toch zou je verwachten dat er ergens bij het bedrijf een alarm moet afgaan als er een tweede app met de naam “Google Chrome” bestaat in je eigen appwinkel.

Tips

Check ook ons artikel met tips om geen onveilige apps meer te downloaden.

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