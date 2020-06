Een foutje of toch expres? Dat is nog de vraag, maar een handjevol gebruikers van de Google Pixel 4 XL hebben een update gekregen op hun toestel. Zo kunnen zij alvast gebruikmaken van de bètaversie van Android 11 en wat die te bieden heeft, lees je in dit artikel.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android 11 bèta Google Pixel 4 XL

Verschillende gebruikers van de Google Pixel 4 XL hebben een update gekregen voor hun smartphone in de vorm van de eerste bèta van Android 11. De update is 736 MB groot en onder andere Mishaal Rahman, redacteur bij XDA Developers, heeft verschillende nieuwe functies op een rij gezet.

Het uitsturen van een testversie van Android, voordat de release heeft plaatsgevonden, is in het verleden vaker gebeurd. Zo kon een handjevol gebruikers van de Nexus 6P al gebruikmaken van Android 7.0 (Nougat), voordat deze officieel was uitgerold. Android Planet zet de gevonden features in de bètaversie voor je op een rij.

Besturing muziek in ‘snelle instellingen’

Makkelijk muziek bedienen kan al jaren op een Android-smartphone, maar in deze testversie van Android 11 zien we daarvoor een extra optie. Via de ontwikkelaarsopties is het namelijk mogelijk om muziek te gaan bedienen vanuit de ‘snelle instellingen’. Of deze mogelijkheid ook in de uiteindelijke versie van de nieuwe software komt, is nog de vraag.

Meer opties aan/uit-menu

Er zijn in de testsoftware nieuwe opties gevonden voor het menu waarmee je je toestel aan- en uit kunt schakelen of herstart. Zo zijn er aanwijzingen gevonden voor ‘quick controls’, oftewel sneltoetsen.

Daarmee kun je vervolgens makkelijk je slimme apparatuur bedienen vanuit dat menu. Zo hoef je niet een specifieke app of widget te gebruiken, maar kun je toch snel je slimme thermostaat of lampen gebruiken. Ook de optie om verschillende creditkaarten te laten zien in dat snelle menu zijn aanwezig via Google Cards, om zo sneller te kunnen betalen.

Suggesties voor snelkoppelingen in dock en nieuwe vorm icoontjes

Maak je gebruik van de eigen Pixel Launcher Dock van Google, dan krijg je suggesties voor de snelkoppelingen naar apps. Die worden aangepast op het gebruik van je toestel en je routines, waardoor je altijd de beste snelkoppelingen ziet op het juiste moment van de dag. Zo maak je makkelijk en snel gebruik van de apps die je op bepaalde momenten het meest nodig hebt.

Daarnaast zijn er in de bètasoftware nieuwe vormen van icoontjes gevonden die je kunt gebruiken. Zo kun je je toestel makkelijker personaliseren en de software visueel aanpassen.

Meer over Android 11

We verwachtten deze week de eerste testversie van Android 11 te gaan zien, maar de uitrol daarvan is door Google uitgesteld. Deze datum was al eerder gekozen, omdat de Google I/O ook uitgesteld was. Deze ontwikkelaarsconferentie zou in mei worden gehouden, maar werd geannuleerd door het coronavirus.

Wanneer de zoekgigant nu kiest voor de uitrol van de eerste bèta is nog de vraag. Of de officiële Android 11-update nog steeds in het derde kwartaal uitrolt is ook nog onbekend. Alles weten over deze nieuwe versie van het besturingssysteem? Check dan onze uitgebreide Android 11-pagina.

Lees het laatste nieuws over Google