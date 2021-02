‘Android 12 gelekt: dit zijn de eerste nieuwe features en screenshots’

De definitieve release van Android 12 laat nog wel even op zich wachten, maar door gelekte screenshots krijgen we alvast een eerste indruk van de nieuwe Android-versie. Google werkt vermoedelijk aan een nieuw design én meer privacy-opties.

Bekijk de Android 12-screenshots

De doorgaans goed ingevoerde website XDA Developers heeft een document ingezien dat gaat over Android 12 en deelt tegelijk ook de eerste screenshots. Hieruit blijkt dat Google Android 12 waarschijnlijk van een nieuw design voorziet. Dit zie je bijvoorbeeld aan het notificatiepaneel, dat nu een beige achtergrond heeft in plaats van doorzichtig. Ook zien we dat notificaties nu afgeronde hoeken hebben, wat frisser oogt.

Android 12 introduceert waarschijnlijk ook nieuwe privacy-opties en rechtsboven zie je bijvoorbeeld een groen icoontje met daarin een camera en microfoon. Hiermee wordt aangegeven dat er apps zijn die op dat moment de camera en microfoon gebruiken. Tik je hierop, dan zie je welke applicaties dit zijn en kun je eventueel actie ondernemen.

Ook de widgets worden in Android 12 onder handen genomen. Op de screenshots is een nieuwe ‘Conversations’-widget te zien, waarin alle recente berichten, gemiste oproepen en andere updates te zien zijn. Door deze widget op het homescreen te plaatsen, heb je automatisch een overzicht van gemiste belletjes en/of berichten waar je op kan reageren.

Wanneer verschijnt Android 12?

Nieuwe Android-versies worden doorgaans in augustus of september uitgebracht, maar voordat het zover is komt Google eerste met verschillende testversies. De eerste bèta (Developer Preview) wordt nog deze maand verwacht, al gaat het dan waarschijnlijk om een vroege ontwikkelaarsversie. We verwachten dat Google een paar maanden later een publieke bèta uitbrengt, die normale gebruikers dan ook kunnen installeren.

Op dit moment wachten veel gebruikers nog op Android 11, de update die vorig jaar verscheen. Op Pixel-telefoons is de Android-versie al geruimde tijd beschikbaar en ook Samsung heeft de update voor de nodige smartphones uitgebracht. Er zijn echter nog genoeg toestellen die op een software-upgrade wachten.

Meer weten? Check ook het uitgebreide Android 11 update-overzicht om te zien of jouw telefoon wordt bijgewerkt. In de Android 11 review (en bijhorende video hieronder) praten we je bij over alle vernieuwingen en verbeteringen.

