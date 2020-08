Android 11 zorgt ervoor dat alle Android-smartphones aan de slag kunnen met Android Auto Wireless. Hierdoor hoef je je telefoon niet langer met een usb-kabel aan je auto te koppelen. Wel moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Android Auto draadloos gebruiken in Android 11

Op de officiële Android Auto-website van Google staat dat alle smartphones met Android 11 draadloos Android Auto kunnen gebruiken. Dat is fijn, want tot nog toe konden alleen bepaalde merken zonder kabeltje verbinden met Googles Android-versie voor onderweg, zoals Google Pixel- en Samsung-telefoons.

De voorwaarden

Wel moet je een aantal vakjes afstrepen om aan de slag te gaan met Android Auto Wireless, zoals de dienst officieel heet. De belangrijkste voorwaarde is dat je auto over een eigen wifi-netwerk beschikt. De draadloze variant van Android Auto kun je bijvoorbeeld gebruiken om Spotify te streamen terwijl je ondertussen navigeert via Google Maps, en dan is bluetooth niet toereikend.

Daarnaast moet het infotainmentsysteem van je auto klaar zijn voor de draadloze variant van Android Auto. Op enkele nieuwe modellen na gaat deze vlieger maar voor weinig auto’s op. Check dus even bij de fabrikant of jouw wagen klaar is voor Android Auto Wireless.

Tot slot moet je Android-telefoon ook overweg kunnen met dual-band wifi. Dit betekent dat je toestel verbinding kan maken met een wifi-netwerk via de lage (2.4GHz) en hoge (5GHz) frequentie. Maak je hier weinig zorgen om, want het gros van de Android-telefoons beschikt over dual-band wifi.

Voldoen je smartphone en wagen aan de voorwaarden? Dan moet je Android Auto Wireless eenmalig activeren, waarna het (als het goed is) de volgende keer direct werkt als je instapt. In onderstaand artikel leggen we stap-voor-stap uit hoe je dit doet.

Op naar Android 11

Android 11 is de nieuwste versie van Android. Momenteel is de testversie al beschikbaar en begin september rolt waarschijnlijk de definitieve variant uit. Niet alle Android-telefoons kunnen updaten naar de elfde versie van het besturingssysteem. Of jouw toestel de update krijgt, lees je in onderstaand overzicht.

