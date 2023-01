Google rolt nieuw Android Auto-ontwerp uit met splitscreen-modus

Google is begonnen met de uitrol van het nieuwe Android Auto Coolwalk-design naar alle gebruikers. Zo gebruik je meer apps direct naast elkaar dankzij de splitscreen-modus.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Auto Coolwalk: rolt uit in 2023

Google is ook aanwezig op de grote technologiebeurs CES in Las Vegas en heeft daar onder andere een vernieuwde interface voor Android Auto aangekondigd. Dit Coolwalk-ontwerp verscheen regelmatig in lekken en bij testgebruikers van de handige software. De update staat nu klaar voor iedere Android Auto-gebruiker en introduceert fijne veranderingen.

De grootste aanpassing zien we bij het uiterlijk, want nu is het mogelijk om meerdere apps naast elkaar te gebruiken. Zo wordt het grootste gedeelte ingenomen door het navigatiescherm, waardoor je makkelijk overal je weg vindt. Een tweede venster gebruik je voor infotainment en apps als Spotify en YouTube Music. Een derde paneel wordt gebruikt voor alle communicatie. Zo verschijnen daar binnenkomende notificaties, e-mails en berichten.

Natuurlijk speelt ook de Google Assistent een grote rol. Via de digitale assistent kun je vragen stellen, berichten dicteren of verschillende zaken bedienen in de auto. De assistent geeft ook suggesties, zoals herinneringen over gemiste gesprekken, het snel delen van aankomsttijden en biedt directe toegang tot muziek en podcasts.

Tot slot noemt Google dat er een vernieuwde voortgangsbalk aanwezig is als je muziek afspeelt. Dat betekent dat je makkelijk een nummer of aflevering van een podcast kunt overslaan. Bij het vorige design werd het navigatiepaneel soms ‘weggedrukt’. Dat kwam bijvoorbeeld voor bij het wisselen van een muziekgenre of artiest. Uiteraard kun je er nog steeds voor kiezen om een enkel venster te tonen, zodat je minder wordt afgeleid.

WhatsApp-gesprekken en uitrol redesign

Google laat ook weten dat het binnenkort mogelijk wordt om WhatsApp-gesprekken te voeren via Android Auto, iets waarover we in december al publiceerden op Android Planet. Wel noemt de zoekgigant expliciet dat die functie vooralsnog is voorbehouden aan gebruikers van een Samsung- of Pixel-smartphone.

Het nieuwe uiterlijk past zich aan op basis van de oriëntatie van het scherm. Hoe de panelen worden weergegeven ligt er dus aan of je display in de auto horizontaal of verticaal geplaatst is. De nieuwe software komt beschikbaar voor “auto’s van alle grote autofabrikanten”. Wel kan het even duren voordat het vernieuwde Android Auto ook in jouw auto verschijnt. Het gaat namelijk om een zogenaamde gefaseerde uitrol.

Lees meer over Android Auto: