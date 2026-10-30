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Heeft jouw smartphone een update gekregen? Check dit overzicht!

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
30 oktober 2026, 16:54
2 min leestijd
Heeft jouw smartphone een update gekregen? Check dit overzicht!

Het is weer vrijdag en dus hebben we een nieuw update-overzicht voor je. Heeft jouw smartphone een update gekregen? Laat het ons weten!

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Android-beveiligingsupdate overzicht van week 44 – 2026

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte over telefoons die updates ontvangen. Meestal gaat het om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze naar Android 17 bijgewerkt worden. Deze update is sinds kort beschikbaar en komt de komende maanden naar heel veel Android-smartphones.

Minstens zo belangrijk zijn de beveiligingsupdates, die maandelijks worden uitgebracht. Deze updates brengen geen nieuwe features met zich mee, maar zijn even essentieel voor je Android-telefoon. Ze zorgen ervoor dat de beveiliging up-to-date is en je privacy gewaarborgd blijft. Daarom houden we ook iedere week bij welke toestellen een beveiligingsupdate hebben gekregen.

Samsung

  • Samsung Galaxy S26 – extra Android-beveiligingsupdate van oktober
  • Samsung Galaxy S26 Plus – extra Android-beveiligingsupdate van oktober
  • Samsung Galaxy S26 Ultra – extra Android-beveiligingsupdate van oktober
  • Samsung Galaxy S26 FE – extra Android-beveiligingsupdate van oktober
  • Samsung Galaxy Z Fold 8 – extra Android-beveiligingsupdate van oktober
  • Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra – extra Android-beveiligingsupdate van oktober
  • Samsung Galaxy Z Flip 8 – extra Android-beveiligingsupdate van oktober
  • Samsung Galaxy S24 – extra Android-beveiligingsupdate van oktober
  • Samsung Galaxy S24 Plus – extra Android-beveiligingsupdate van oktober
  • Samsung Galaxy S24 Ultra – extra Android-beveiligingsupdate van oktober
  • Samsung Galaxy S24 FE – extra Android-beveiligingsupdate van oktober
  • Samsung Galaxy A57 – extra Android-beveiligingsupdate van oktober
  • Samsung Galaxy A55 – Android 17-update met One UI 9
  • Samsung Galaxy A35 – Android 17-update met One UI 9

OnePlus

  • OnePlus 15 – Android 17-update met ColorOS 17

Bedankt voor de tip, Georg!

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Mijn smartphone staat er niet tussen, en nu?

Geen zorgen! Het is goed mogelijk dat jouw toestel niet in de lijst staat. Android-updates rollen gedurende het hele jaar uit, dus misschien staat ‘ie er volgende week wel tussen.

Zelfs als jouw smartphone wél in het overzicht staat, moet je mogelijk geduld hebben. Meestal duurt het een paar dagen tot een week voordat een nieuwe Android-update alle exemplaren heeft bereikt.

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