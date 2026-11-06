Heeft jouw smartphone een update gekregen? Check dit overzicht!

Het is weer vrijdag en dus hebben we een nieuw update-overzicht voor je. Heeft jouw smartphone een update gekregen? Laat het ons weten!

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Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte over telefoons die updates ontvangen. Meestal gaat het om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze bijgewerkt worden naar Android 17. Deze update is sinds een tijdje beschikbaar en komt de komende maanden naar heel veel Android-smartphones.

Minstens zo belangrijk zijn de beveiligingsupdates, die maandelijks worden uitgebracht. Deze updates brengen geen nieuwe features met zich mee, maar zijn even essentieel voor je Android-telefoon. Ze zorgen ervoor dat de beveiliging up-to-date is en je privacy gewaarborgd blijft. Daarom houden we ook iedere week bij welke toestellen een beveiligingsupdate hebben gekregen.

Samsung-smartphones

Samsung Galaxy S26 Ultra (tussentijdse update en beveiligingspatch november)

Samsung Galaxy S26, S26 Plus en S26 FE (beveiligingspatch november)

Samsung Galaxy S25, S25 FE, S25 Edge, S25 Plus en S25 Ultra (tussentijdse update en beveiligingspatch november)

Samsung Galaxy S24, S25 FE, S24 Plus en S24 Ultra (beveiligingspatch november)

Samsung Galaxy S23, S23 FE, S23 Plus en S23 Ultra (beveiligingspatch november)

Samsung Galaxy Z Fold 8 en Fold 8 Ultra (beveiligingspatch november)

Samsung Galaxy Z Fold 7 (tussentijdse update en beveiligingspatch november)

Samsung Galaxy Z Fold 6 (beveiligingspatch november)

Samsung Galaxy Z Fold 5 (beveiligingspatch november)

Samsung Galaxy Z Flip 8 (beveiligingspatch november)

Samsung Galaxy Z Flip 7 en Z Flip 7 FE (tussentijdse update en beveiligingspatch november)

Samsung Galaxy Z Flip 6 (beveiligingspatch november)

Samsung Galaxy Z Flip 5 (beveiligingspatch november)

Samsung Galaxy A57 (beveiligingspatch november)

Samsung Galaxy A56 (beveiligingspatch november)

Samsung Galaxy A55 (beveiligingspatch november)

Samsung Galaxy A54 (Android 17-update met One UI 9 en beveiligingspatch november)

Samsung-tablets

Galaxy Tab S11 (Android 17-update met One UI 9)

Galaxy Tab S11 Ultra (Android 17-update met One UI 9)

Opmerking: de tussentijdse update die meerdere gebruikers melden, is een flinke (ruim 700MB). Toch doet hij maar weinig concrete dingen. Het is geen update naar Android 17 en ook geen beveiligingspatch. Wel is voorafgaand aan de installatie te lezen dat het ‘gedrag van het apparaat is verbeterd’. Ondanks deze nogal vage omschrijving is het aan te raden om je telefoon gewoon bij te werken.

Bedankt voor de tip, Georg, Frank en Geert!

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Mijn smartphone staat er niet tussen, en nu?

Geen zorgen! Het is goed mogelijk dat jouw toestel niet in de lijst staat. Android-updates rollen gedurende het hele jaar uit, dus misschien staat ‘ie er volgende week wel tussen.

Zelfs als jouw smartphone wél in het overzicht staat, moet je mogelijk geduld hebben. Meestal duurt het een paar dagen tot een week voordat een nieuwe Android-update alle exemplaren heeft bereikt.