Deze 4 dingen kan Samsung leren van de iPhone Duo

Apple heeft nu ook een vouwbare smartphone in de vorm van de iPhone Duo. Samsung lacht zich rot, maar kan ook echt wel wat leren van de concurrentie.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat Samsung van de iPhone Duo kan leren

Samsung heeft de grootste lol met de nieuwste reclames voor zijn vouwtelefoons. Terwijl Apple met de iPhone Duo voor het eerst een foldable op de markt zet, is Samsung al een tijdje marktleider op dat vlak. In video’s legt Samsung de nadruk op het feit dat Apple achterloopt en dat de iPhone Duo een stuk dikker is dan de nieuwste Galaxy Z Fold 8.

Toch kan Samsung ook echt wel wat leren van Apple, want de iPhone Duo doet sommige dingen simpelweg beter. Zo eerlijk moeten we zijn.

iPhone Duo.

1. Betere bescherming tegen water en stof

De nieuwste Samsung-vouwtelefoons hebben een IP48-classificatie. Dit betekent dat de smartphone qua stof beschermd is tegen voorwerpen die groter zijn dan één millimeter. De toestellen kunnen dus niet goed tegen stof en zand. Ook kan een smartphone met deze rating dertig minuten lang in zoet water liggen, tot anderhalf meter diep.

De iPhone Duo heeft een IP68-certificatie. Dit betekent dat het toestel op een vergelijkbare manier bestand is tegen water, maar Apple beweert dat het toestel ook beschermd is tegen fijn stof en zand. Daardoor hoef je met dit toestel in theorie minder voorzichtig te zijn, bijvoorbeeld als je naar het strand gaat.

Toch moet je deze classificaties met… een korrel zand nemen. Ook bij de iPhone Duo gaat er uiteindelijk veel zand en stof in het scharnier zitten, wat voor problemen kan zorgen.

2. Stylus-ondersteuning

De iPhone Duo is iets dikker, maar het toestel ondersteunt daardoor wel het gebruik van een stylus met de Apple Pencil. Oudere Galaxy Fold-toestellen ondersteunden de S Pen van Samsung, maar het bedrijf heeft de functie later toch geschrapt om de smartphones dunner te maken.

Apple gaat ondertussen een stapje verder dan Samsung. De S Pen werkte bij de oudere Fold-toestellen alleen op het hoofdscherm. Met de iPhone Duo is de stylus te gebruiken op beide schermen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Nano-textuur

Apple heeft iets nieuws bedacht voor al zijn apparaten: een nanotextuur voor het glas dat over het scherm heen is geplaatst. Koop je bijvoorbeeld de nieuwe iPad mini, dan heb je de keuze voor normaal glas of glas met nanotextuur. Die laatste optie kost dan wel wat meer.

Koop je een iPhone Duo? Dan heb je geen keuze, want dit toestel komt standaard met deze nanotextuur. Het voordeel hiervan is dat het scherm van de iPhone Duo beter leesbaar moet blijven in zonlicht en de vouw in het scherm minder prominent aanwezig is. Het zou goed zijn als Samsung dit in de toekomst in ieder geval als optie aanbiedt.

4. Camera onder het scherm

De camera aan de binnenkant van de iPhone Duo zit verstopt onder het scherm. Daardoor zie je camera niet zitten als je een video kijkt of aan het scrollen bent. Dat is anders met de Galaxy Z Fold 8 waarbij je de camera altijd ziet zitten als een zwart gaatje.

Dit ziet er iets minder subtiel uit, maar de selfiecamera van de Samsung maakt wel scherpere selfies. Opvallend is dat oudere vouwbare smartphones van Samsung ook een camera onder het scherm hadden, maar dat de kwaliteit van de foto’s en video’s erg tegenviel. Misschien is het tijd om deze technologie in de toekomst weer eens een nieuwe kans te geven.

Samsung Galaxy Z Fold 8 met zichtbare camera.

Samsung over de iPhone Duo

Je denkt mogelijk dat Samsung er een hekel aan heeft dat Apple nu zijn trucje nadoet, maar dat valt wel mee. De baas van Samsung Malaysia, Charles Kim, liet onlangs in een interview weten dat Samsung meer competitie verwelkomt omdat het ervoor zorgt dat meer mensen zich bewust worden van vouwbare smartphones. Vouwtelefoons zijn altijd een niche gebleven, maar deze extra aandacht kan ervoor zorgen dat meer mensen interesse krijgen in dit soort toestellen.

Samsung en Apple staan er tevens om bekend al vele jaren van elkaar af te kijken. Voor consumenten is het dus alleen maar goed nieuws, want de toekomstige Samsung Fold wordt beter.

Meer over de Samsung Galaxy Z Fold 8

Check onze Galaxy Z Fold 8 review om alles te leren over de nieuwste vouwtelefoon van Samsung. Lees ook hoe de Galaxy Z Fold 8 vergelijkt met de Galaxy S26 Ultra.

Kies ons als voorkeursbron als je Android Planet vaker wil tegenkomen in je zoekresultaten!