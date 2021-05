Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

‘Samsung verklapt komst van gloednieuwe Galaxy A82 5G’

De gloednieuwe Galaxy A82 5G verscheen onlangs op Samsungs eigen updatepagina. Hiermee bevestigt de Zuid-Koreaanse techgigant de komst van het nog onaangekondigde toestel. Er gaan al langere tijd geruchten over een smartphone die de Galaxy A80 uit 2019 zal opvolgen. Samsung kondigde een tijdje terug de Galaxy Quantum 2 aan in thuisland Zuid Korea. Volgens Sammobile is dit toestel gefocust op beveiligingsfuncties en alleen bedoeld voor de Zuid Koreaanse markt. Voor de Europese markt komt Samsung volgens de bron met nagenoeg dezelfde smartphone, in de vorm van de Galaxy A82 5G. Qua ontwerp en specificaties verschillen de toestellen nauwelijks.

Google Nest Hub 2 review: slim hulpje is op bijna elk gebied beter

De nieuwe Nest Hub is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland en het verbeterde slimme schermpje van Google. Met het apparaat kun je muziek afspelen, zoekopdrachten uitvoeren of ‘m gebruiken als heus digitaal fotolijstje. Ook het casten van bijvoorbeeld YouTube, Netflix of Disney Plus naar het apparaat is mogelijk, of je gebruikt ‘m als kleine televisie door live tv te streamen. Hij helpt je ook om beter te slapen. In de review vertellen we je alles over de nieuwe mogelijkheden en andere functies van de Google Nest Hub 2.

Google Play Store toont straks welke gegevens apps verzamelen

In de Play Store verschijnen volgend jaar privacylabels die aangegeven welke gegevens worden verzameld door apps. Zo kun je zien of je locatie wordt opgevraagd, de app toegang heeft tot je contacten en of er persoonlijke informatie (zoals je naam en e-mailadres) wordt opgeslagen. Apps moeten ook laten zien of gebruikers ervoor kunnen kiezen dat deze informatie niet wordt verzameld. Door de Google Play Store-privacylabels moet het voor gebruikers duidelijk worden welke data door apps worden verzameld en of de applicaties ook gebruikmaken van encryptie, zodat dit veilig gebeurt.

Fabrikanten van Android-smartphones mogen grotendeels zelf bepalen hoe vaak en hoe lang ze hun toestellen updates geven. Versie-updates, bijvoorbeeld van Android 11 naar Android 12, en beveiligingsupdates. Het gevolg: het updatebeleid verschilt per fabrikant en dan vaak ook nog per model. Het is daarom niet gek dat veel mensen niet weten hoe vaak en tot wanneer hun smartphone updates krijgt. Google moet smartphonefabrikanten dwingen tot een écht Android updatebeleid, vindt Android Planet-redacteur Rens. In deze opinie legt hij uit waarom en wat Google beter kan doen.

‘Samsung Galaxy S22 Ultra krijgt opvallende zoomcamera’

De Samsung Galaxy S22 Ultra zou een camera krijgen met ‘continuous optical zoom‘. Dit betekent dat ingezoomde foto’s consistenter ogen als je het beeld dichterbij haalt. De feature werkt anders dan we gewend zijn van huidige smartphonecamera’s. Veel Android-telefoons hebben een telelens met bijvoorbeeld 3x optische zoom, maar als je minder (bijvoorbeeld 2x) of meer (bijvoorbeeld 4x) inzoomt, dan moet het toestel alsnog software gebruiken om goede plaatjes af te leveren. Bij de Samsung S21 Ultra, die twee zoomlenzen (3x en 10x optisch) heeft, geldt dit ook. Als je van de vaste ‘zoomniveau’s’ afwijkt, dan zien foto’s er vaak iets minder mooi uit. Samsung wil dit bij de Galaxy S22 Ultra oplossen door een telelens met continuous optical zoom toe te voegen.

