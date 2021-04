De nieuwe Google Nest Hub is in Nederland vanaf begin mei verkrijgbaar. Met het nieuwe slimme scherm zet Google vooral in op het beter kunnen bijhouden van slaap, verbeterde kwaliteit van de audio en een lagere prijs.

Lees verder na de advertentie.

Google Nest Hub (tweede generatie) naar Nederland

Google brengt de onlangs gepresenteerde Nest Hub tweede generatie binnenkort naar een aantal nieuwe landen, waaronder Nederland en België. De tweede generatie van het slimme schermpje werd half maart al gepresenteerd, is hier te koop vanaf 4 mei en kost 99,99 euro. Daarmee is de nieuwe Hub tientallen euro’s goedkoper dan zijn voorganger, die op de markt kwam voor 129 euro.

Keuze heb je, net als bij de Nest Audio, uit twee kleuren: wit en grijs. Dit terwijl er in verschillende andere landen meer kleuren te verkrijgen zijn. Het is nog niet duidelijk of die extra kleuruitvoeringen later ook in Nederland en België uitkomen.

Bekend uiterlijk, vernieuwd binnenwerk

Aan het uiterlijk heeft Google weinig gesleuteld en we zien dan ook nog steeds een scherm van 7 inch, brede schermranden en een voet om ‘m neer te zetten. Wel is de behuizing een stuk duurzamer en bestaat deze uit 54 procent gerecycled materiaal. Daarnaast gaat het nu om een naadloos scherm, wat er net iets chiquer uitziet dan zijn voorganger.

Het slimme apparaat is ook voorzien van een derde microfoon, waardoor ‘ie je beter hoort. Ook is het geluid verbeterd, evenals de bas. Daarvoor heeft de zoekgigant verschillende technieken gebruikt van de Nest Audio-speaker. Bedienen kan door muziek of video te casten of door simpelweg de Google Assistent te gebruiken via een stemcommando. Ook bedienen met handgebaren is mogelijk en bijvoorbeeld handig voor in de keuken terwijl je vieze handen hebt.

Uitgebreid slaap bijhouden

Volgens onderzoeken van Google werd de eerste generatie Nest Hub gebruikt in één op de vijf slaapkamers. Daarvoor zijn er de afgelopen tijd al allerlei handige software-updates uitgebracht. Denk daarbij aan de donkere modus, het kunnen instellen van meerdere wekkers, de Hub gebruiken als wake-up light en meer.

Met de Nest Hub tweede generatie gaat Google hierin een flinke stap verder. Er is namelijk een soli-chip aanwezig (dezelfde als in de Google Pixel 4) die alles op slaapgebied bij kan houden. Denk daarbij niet alleen aan hoe lang je slaapt, maar ook of je (veel) hoest, hoe je ademhaling is en hoe je reageert op bijvoorbeeld binnenkomend zonlicht of de temperatuur in de kamer.

Slaapprofiel

De Soli-radar checkt ook je ademhaling en stelt een slaapprofiel op. Uiteraard kun je die uitlezen in Google Fit, maar ook op de Nest Hub zelf en dat kan in drie categorieën: hoe lang heb ik geslapen, wat was de kwaliteit daarvan en wat is het beste slaapschema voor mij als persoon. Daarbij zie je niet alleen de losse statistieken, maar krijg je ook tips en tricks voorgeschoteld over hoe je iets daarvan kunt verbeteren als je daar geen goede score hebt.

Google zegt dan ook dat: “je zo zonder moeite, gebruikers kunt helpen om beter te slapen”. Je hoeft immers geen wearable om, iets onder je matras leggen, batterijen op te laden en je krijgt ook nog eens meer inzichten. Via de Nest Hub kun je ook zaken als slaaptekort of -apneu opsporen en vervolgens stappen ondernemen.

Privacy gewaarborgd aldus Google

Een camera is trouwens niet aanwezig, om de privacy te waarborgen. De rauwe Soli-data wordt op de Nest Hub zelf gebruikt en alleen ‘sleep events’ worden naar de cloud gesynchroniseerd. Uiteraard kun je dat zelf in- en uitschakelen en ook makkelijk info erover verwijderen.

Iedere gebruiker van de nieuwe Nest Hub krijgt een gratis voorproefje van ‘Sleep Sensing’ om zo een slaapprofiel op te stellen. Vanaf volgend jaar gaat de dienst geld kosten, maar exacte details hierover heeft Google nog niet voor handen. Door de overname van Fitbit eind 2019 zou het bijvoorbeeld onderdeel kunnen worden van de betaalde Fitbit Premium-dienst.

Google Nest Hub kopen in Nederland

Zoals gezegd is de nieuwe Nest Hub vanaf 4 mei beschikbaar voor 99,99 euro in twee kleuren. De eerste generatie Nest Hub verdwijnt binnenkort uit de schappen van (web)winkels, waarschijnlijk voor een scherpe prijs. Een losse Google Nest Hub kost op dit moment zo’n tachtig euro. In onze prijsvergelijker zetten we de beste aanbiedingen op een rijtje.

Meer lezen over Google op Android Planet: