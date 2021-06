Het beste Android-nieuws: Samsung Galaxy A22, Spotify en Motorola

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Al een tijdje gingen er geruchten rond over de Galaxy A22 5G en nu is het toestel officieel onthuld. Samsung brengt zijn nieuwste budgetsmartphone begin juli uit in Nederland voor een adviesprijs van 229 euro. Daarmee is de telefoon bij verschijning twee tientjes duurder dan zijn voorganger, de Galaxy A21s. De A22 5G brengt wel een aantal verbeteringen met zich mee. Allereerst is de smartphone – zoals de naam al verklapt – klaar voor 5G. De A22 is zelfs de goedkoopste 5G-telefoon van het Zuid-Koreaanse bedrijf en hij beschikt over prima specs.

→Lees verder over de aankondiging van de Samsung Galaxy A22 5G

Met Spotify luister je naar je favoriete muziek, ontdek je nieuwe artiesten en je kunt er terecht voor podcasts. Nu introduceert de muziekdienst Only You, niet te verwarren met het populaire Spotify Wrapped. Met het nieuwe Only You-concept worden drie artiesten waar jij veel naar luistert in de spotlights gezet. Je favoriete artiest, de artiest met de meest gevoelige liedjes en je meest recente ontdekking staan centraal. Volgens Spotify kenmerken die artiesten jou en vormen ze respectievelijk jouw Zonneteken, Maanteken en Opkomend teken. Zin in een heerlijk etentje met de perfecte muziek? Dan kun je een speciale Only You-afspeellijst opzetten, uiteraard gebaseerd op de muziek waar jij graag naar luistert.

→Lees verder over Spotify Only You 2021

Begin dit jaar maakte Motorola bekend te komen met rugged smartphones, ook wel bekend als de bouwvakkerssmartphone. Als we een nieuw gerucht mogen geloven, duurt het niet lang meer totdat de eerste rugged Motorola-telefoon wordt aangekondigd. De website DealnTech zegt dat het toestel binnenkort wordt onthuld, maar heeft geen specifiekere informatie. Wel beschikt de bron over de eerste specificaties. De smartphone zou draaien op de Snapdragon 662-processor, die ook in andere Motorola-toestellen zit. De Moto G30, Moto G9 Power en G9 Play hebben bijvoorbeeld dezelfde chip. Ook heeft het toestel vermoedelijk een forse 5000 mAh-accu die lang meegaat.

→ Lees verder over de nieuwe stevige smartphone van Motorola

Een bron heeft vrijwel alle specificaties van een aankomende OnePlus-telefoon gelekt. De OnePlus Nord CE zou 5G-internet, een ‘vloeiend’ 90Hz-scherm en in totaal vier camera’s krijgen. Volgens MySmartPrice krijgt de OnePlus Nord CE een plastic behuizing en verschijnt hij in twee versies. Het instapmodel zou 6GB werkgeheugen en 64GB opslag hebben; de uitgebreidere variant komt met respectievelijk 8 en 128GB. Het toestel heeft volgens het gerucht een scherm met 90Hz-ververssnelheid. Dit betekent dat pixels 90 keer per seconde verversen, in plaats van de gangbare 60 keer. Het resultaat is dat animaties en beelden vloeiender ogen.

→Lees verder en bekijk de specificaties van de OnePlus Nord CE

Huawei heeft deze week de Watch 3-serie en MatePad 11 Pro gepresenteerd. Op datzelfde evenement werd ook een teaser gedeeld van de aankomende P50-serie. We verwachten niet alleen de normale Huawei P50, maar ook een P50 Pro-model. De P50 werd kort belicht op het event, maar details over onder andere de hardware werd niet gedeeld. Op een gepubliceerde afbeelding is een goudkleurig toestel te zien, dat erg dun lijkt. Dat beeld is misschien wat vertekent door de afgeronde randen van het toestel. Wat de aandacht trekt zijn de twee grote ronde cameramodules. Die bevatten in totaal vier camera’s en ook zien we een flitser. Volgens geruchten is onder andere de Sony IMX800-sensor aan bood, een sensor van maar liefst één inch groot.

→Lees verder en bekijk de teaser van de Huawei P50

Video van de week: zo voorkom je Android-malware