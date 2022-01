Het beste Android-nieuws: Android Auto-bug, Nokia en 2G-internet

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

De Samsung Galaxy S21-serie werd vorig jaar op 14 januari gepresenteerd en dat betekent dat het binnenkort tijd is voor de opvolgers. Samsung heeft nu laten weten dat februari het moment is voor een Galaxy Unpacked-evenement. De precieze datum is nog niet bekend. Via een videoteaser is te zien dat er twee modellen van Samsung samen worden gevoegd, waarschijnlijk tot een ‘supermodel’. Het gaat daarbij simpelweg om een Galaxy S-toestel en een Galaxy Note. Het meest uitgebreide model van de komende Galaxy S22-reeks beschikt volgens geruchten namelijk over een S Pen.

Sinds de update van Android Auto 7.2 is het voor sommige mensen onmogelijk om Google Maps te openen. De navigatie-app is op veel systemen, die draaien op Android Auto, verdwenen na de update. De populaire app om de route te zoeken of om onderweg je ontbijt te scoren, is op je telefoon los nog wel te openen, maar ontbreekt op het scherm van je dashboard. Ook via Google Assistent kun je Maps niet starten. Gebruikers laten weten dat ze een melding krijgen dat ‘de applicatie niet beschikbaar is’. Verschillende berichten op supportforums van Google melden dit probleem. De Android Auto-afdeling van de techgigant heeft de kwestie erkent en is naar oplossingen aan het zoeken.

Het Finse HMD Global, dat verantwoordelijk is voor de Nokia-smartphones, lijkt te werken aan een nieuwe budgettelefoon. Het gaat om de Nokia G21, die de G20 van vorig jaar moet opvolgen. De website NokiaPowerUser heeft nu de eerste specificaties gedeeld van het aankomende toestel. Volgens de informatie krijgt de Nokia G21 een verbeterde 50 megapixel-camera, waardoor ‘ie mooiere foto’s moet maken. De telefoon zou ook nog twee 2 megapixel-lenzen hebben, die waarschijnlijk zijn bedoeld voor macrofoto’s en portretbeelden. Ter vergelijking: de Nokia G20 heeft een 48 megapixel-hoofdcamera, maar ook een groothoeklens.

Android-kenner Mishaal Rahman meldt op Twitter dat in Android 12 een optie zit om 2G-verbindingen uit te schakelen. Dat is belangrijk, want 2G is onveilig omdat kwaadwillenden relatief makkelijk kunnen meekijken wat je zoal op je telefoon doet. Bij 2G-internet ontbreekt goede encryptie, die ervoor zorgt dat de communicatie veilig is. Hackers zouden hierdoor telefoongesprekken en sms-berichten kunnen stelen. Er zit echter een addertje onder het gras, want de functie werkt alleen op toestellen die uit de doos draaien op de nieuwste Android-versie. Op dit moment zijn er hier helaas maar een handjevol van. De Pixel 6 en Pixel 6 Pro van Google zelf en Samsungs nieuwe Galaxy S21 FE draaien bijvoorbeeld standaard Android 12.

Eind 2020 introduceerde Samsung de Galaxy S20 FE (Fan Edition), een betaalbaar toestel met opvallende goede specificaties. De smartphone pakte de basis van de ‘normale’ Galaxy S20 en stopte dit in een goedkoper jasje, wat een gouden combinatie bleek te zijn. In deze review kijken we naar de features van de Samsung Galaxy S21 FE, hoe hij zich verhoudt tot zijn voorganger en de reguliere Galaxy S21 en of ‘ie de moeite waard is. Voor deze review hebben we de versie met 6GB werkgeheugen en 128GB opslag getest. Samsung verkoopt ook een 8/256GB-variant van de S21 FE.

