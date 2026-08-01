Meer Samsungs in 2027 en Nothing in nood? (Android-nieuws #31)

Samsung komt in 2027 wellicht met 8 high-enders, terwijl Nothing het juist moeilijk schijnt te hebben. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van deze week.

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Samsung brengt jaarlijks veel telefoons uit in diverse prijsklassen. Dit jaar tot nu toe zes high-end modellen: de drie Galaxy S26-telefoons plus de recente Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra en Flip 8. In de herfst verwachten we nog de Galaxy S26 FE, maar dat zou je eigenlijk ook een luxe midranger kunnen noemen.

In 2027 lijkt Samsung nog grootser uit te pakken. Volgens ETNews staan er dan acht nieuwe vlaggenschepen op het programma. Die zullen ons bereiken via een zogenaamd 4+4-schema: vier smartphones aan het begin van het jaar en vier in de zomer.

→ Alles over het mogelijk grootste Samsung-jaar ooit

We zijn nog maar net bekomen van het nieuws dat OnePlus ons heeft verlaten of het volgende nare gerucht is er al. Volgens de website Digit gaat Nothing zich eveneens terugtrekken uit (delen van) Europa. Ook in Japan en het Midden-Oosten zou het bedrijf de handdoek in de ring gooien door teruglopende verkopen.

Dit gerucht staat niet op zichzelf. Eerder maakte Nothing bekend zich zorgen te maken over de sterk gestegen kosten van werkgeheugen. Dat maakt het moeilijk om goedkope en midrange smartphones te produceren tegen normale prijzen.

→ Lees waarom dit gerucht zo sterk is en wat onze verwachting is

Smartphones zijn prachtige apparaten, maar soms iets té goed in het kapen van je aandacht. Het alternatief is een dumbphone. Maar ja, die beschikt vaak niet over de functies die je mogelijk wél wil hebben, zoals navigatie en muziek. Fabrikant Light denkt de oplossing te hebben met de Light Flip.

Dit is een tussenweg tussen de ouderwetse en moderne klaptelefoon met een 2,8 inch-oled-scherm, simpele MediaTek-chip, 6GB werkgeheugen en 128GB opslag. De batterij, die je zelf kunt vervangen, biedt een bescheiden capaciteit van 1800 mAh.

→ Alles over de Light Flip: de verkoopprijs en datum dat je ‘m in huis kunt hebben

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Het is geen geheim meer dat Google zijn nieuwe smartphones op 12 augustus om 18.00 uur onthult in New York. Het is dan middernacht in Nederland. Nu de release dichterbij komt, is de fabrikant begonnen met het teasen van de telefoons. Onder andere met een video waarin Google je warm wil maken voor de Pixel 11 Pro.

Als je toch al Gmail en Google Maps gebruikt, is de volgende logische stap … een Pixel. We zijn niet helemaal overtuigd van deze redenering, want draai dit eens om. Als je deze diensten nu al gebruikt, waarom heb je dan eigenlijk een Pixel-telefoon nodig?

→ Dit weten we al over de Pixel 11-serie!

Met WhatsApp Web kun je gemakkelijk appen met je vrienden of familie vanaf je laptop of desktop. Je koppelt je telefoon simpelweg met de webversie en kunt meteen beginnen met chatten. WhatsApp Web krijgt er nu enkele handige features bij, zo heeft Meta bekendgemaakt.

Het is voortaan namelijk mogelijk om ook te (video)bellen met WhatsApp Web. Dit werkt gewoon in de browser. Als je een gesprek opent, zie je rechtsboven de bekende video- en belknopjes. Je krijgt ook een melding dat de optie om te bellen is toegevoegd.

→ Er zijn nog meer nieuwe webfuncties om te ontdekken