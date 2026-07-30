Recht op Reparatie-wet gaat officieel in: dit zijn je nieuwe rechten

Sinds 31 juli geldt in de complete Europese Unie de Recht op Reparatie-wet en dat heeft invloed op hoe we met onze smartphones omgaan.

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Recht op Reparatie-wet: je nieuwe rechten

Om ervoor te zorgen dat mensen vaker hun oude apparaat (laten) repareren, introduceert de Europese Unie de Recht op Reparatie-wet. Vanaf 31 juli geldt deze wet officieel in alle lidstaten van de EU.

Uit onderzoek van Refurbed onder duizend Nederlanders, blijkt dat meer dan de helft van hen nog nooit van deze nieuwe wet heeft gehoord. Toch is de wet belangrijk, want het verandert hoe we met met onze apparaten zoals smartphones omgaan. Dit is er nieuw.

Voorrang op reparatie (met garantie)

Verkopers van apparaten zijn verplicht om binnen de wettelijke garantieperiode voorrang te geven aan reparatie, als dit goedkoper is dan of even duur is als het compleet vervangen van een product. Verkopers kiezen nog te vaak voor een nieuw product, omdat dit minder tijd en moeite kost.

Als klant vind je dat misschien jammer, omdat het fijn kan zijn als je zonder blikken of blozen een heel nieuw apparaat krijgt. Toch is deze aanpassing niet alleen goed nieuws voor het milieu, want na een reparatie krijg jij een jaar extra garantie.

Betere informatie over reparatie

Verkopers zijn tevens verplicht om je te wijzen op de mogelijkheden voor reparatie, en moeten je informatie kunnen geven over de beschikbaarheid van onderdelen zodat je zelf aan de slag kunt. De reparatie moet tevens binnen een redelijke tijd en tegen redelijke kosten plaatsvinden.

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Reparatie na de garantie

Gaat je smartphone (of huishoudelijk apparaat) stuk buiten de wettelijke garantie, dan heb je nu alsnog het recht om een reparatie aan te vragen bij de fabrikant. Daar zitten dan wel kosten aan verbonden, maar die moeten dus redelijk zijn. Wat redelijk is, verschilt per apparaat en reparatie.

Vervangend apparaat

Een apparaat laten repareren kan onaantrekkelijk klinken, omdat je dan voor onbepaalde tijd dat apparaat kwijt bent. Ook daar is wat op bedacht. Tijdens de reparatie heb je het recht om een leenapparaat te krijgen. Mocht tijdens de reparatie blijken dat je apparaat niet meer te redden is, dan krijg je de optie om een opgeknapt exemplaar terug te krijgen.

Makkelijker reparateur vinden

Onderdeel van de wet is dat consumenten ook makkelijker een lokale reparateur kunnen vinden voor hun kapotte apparaten. In Nederland hebben we daar sinds 2023 het Nationaal Reparateursregister voor.

Wist je dat je voor zo’n reparatie een smartphone in reparatiemodus kunt zetten? Zo weet je zeker dat de reparateur niet bij je persoonlijke bestanden en gegevens kan.