Vaarwel oude telefoon! 6 tekenen dat je een nieuwe nodig hebt

Het is goed voor je portemonnee én het milieu om een flink poosje met je telefoon te doen. Er komt echter een punt dat het tijd is om afscheid te nemen. Dit zijn zes tekenen dat het tijd is voor een nieuwe smartphone.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tekenen dat je een nieuwe smartphone nodig hebt

Er zijn natuurlijk allerlei redenen denkbaar om een nieuwe smartphone te kopen. Je wil bijvoorbeeld betere camera’s, zodat je van vakantie thuiskomt met mooiere kiekjes. Denk aan de Google Pixel 9 Pro. Het lijkt je wel wat om je toestel razendsnel op te kunnen laden, zoals de OnePlus 13. Of je wil nu toch echt eens met de AI van de Samsung Galaxy S25 aan de slag.

Hoe leuk dat ook allemaal is, het zijn geen noodzakelijke redenen voor een upgrade. Wanneer is het nu wél tijd om te shoppen? We geven je zes tekenen dat je moet gaan denken aan een nieuwe smartphone. Lees gauw verder!

Dit is wat ons betreft één van de belangrijkste. Elke smartphone krijgt een bepaalde periode software-updates. Die kun je grofweg in tweeën hakken. Enerzijds heb je de grote upgrades naar nieuwe versies van Android, die vaak ook nieuwe functies met zich meebrengen. Dat is heel tof, maar niet noodzakelijk voor het goed functioneren van je toestel.

De Samsung Galaxy S25 krijgt zeven jaar software-updates

Beveiligingsupdates zijn dat wél. Als je die niet meer krijgt, loop je een steeds groter risico om gehackt te worden. Aangezien er waarschijnlijk veel gevoelige informatie op je smartphone staat, is dat iets waar je niet aan moet denken. We raden je dan ook aan om te upgraden als deze updates niet meer binnenrollen.

Bij de aanschaf van een nieuwe smartphone is het daarom ook goed om te kijken hoelang je (beveiligings)updates krijgt. Hiernaast vind je deze informatie per fabrikant. Maar ook kun je gemakkelijk via de toestelpagina op Android Planet bij de specificaties het updatebeleid van jouw telefoon terugvinden.

2. Je ergert je aan de snelheid

Het ligt voor de hand, maar als je je ergert aan de snelheid van je smartphone is het waarschijnlijk tijd voor een nieuwe. Apps en zeker games vragen steeds meer van de hardware. Een toestel dat drie jaar geleden nog vloeiend werkte, kan anno 2025 stroperig aanvoelen.

Voor je de portemonnee trekt, kun je overigens proberen om je oude telefoon sneller te maken met onze handige tips. Soms kan een simpele reset bijvoorbeeld al veel (snelheids)problemen oplossen. Als dat niet het geval is, is het echt tijd voor een andere telefoon.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Het toestel vervormt

Oei. De meeste smartphones zijn rechthoeken die, op het camera-eiland na, overal even dik zijn. Als je merkt dat jouw telefoon begint op te zwellen, raden we je ten zeerste aan om hem niet meer te gebruiken. Vaak is dit een teken dat de batterij uitzet of andere hardware op het punt staat om te overlijden.

Dit ziet er niet goed uit

Dat brengt grote veiligheidsrisicio’s met zich mee. De batterij kan giftige stoffen gaan lekken en in het ergste geval zelfs exploderen. Van alle tekenen dat het tijd is voor een nieuwe smartphone is dit de meest urgente.

4. Het scherm is (echt) kapot

Een paar krassen op het scherm zijn niet zo erg. Met een barst kun je misschien ook nog wel leven en zo niet, dan is het vaak mogelijk om het glas te vervangen voor een redelijke prijs. Je zit dieper in de problemen als (een deel) van het scherm uitvalt of niet meer goed functioneert.

Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je smartphone een flinke smak maakt en je geen hoesje gebruikt. Wanneer sommige pixels de geest geven of niet meer reageren op je vingers, is het waarschijnlijk tijd voor een ander toestel. Het volledig vervangen van een scherm is doorgaans extreem duur en alleen de moeite waard als je net een nieuwe en kostbare telefoon hebt aangeschaft.

Dit toestel lijkt niet meer te redden

5. Je hebt te weinig opslagruimte

De meeste smartphones hebben tegenwoordig minimaal 128GB en vaak zelfs 256GB opslagruimte. Als je met een ouder toestel rondloopt, kan het echter zomaar zijn dat hij 64GB of nog minder opslag heeft. Aangezien apps en video’s behoorlijk wat ruimte innemen, kan het dus zomaar zijn dat je tegen de limiet aanloopt.

Als je telefoon dan ook geen ruimte heeft voor een sd-kaartje én je geen foto’s of video’s weg wil gooien, is er eigenlijk maar één optie: naar de winkel voor een nieuw toestel. Je kunt natuurlijk kiezen voor cloudopslag, maar dat kost ook weer geld. Euro’s die je misschien liever investeert in een mooie smartphone.

6. De batterij gaat snel leeg

De laatste is een grensgevalletje. Het is natuurlijk erg vervelend als je steeds vaker halverwege de dag met een lege smartphone zit. In sommige gevallen, als je verder nog erg tevreden bent met het toestel, kan het lonen om de batterij te laten vervangen. Daarmee verleng je de levensduur en dat is, we schreven het al, goed voor je portemonnee én het milieu.

Als je toch al twijfelde over een nieuwe telefoon kan die lamme batterij je helpen om de knoop door te hakken. Het is natuurlijk niet zo zinvol om geld te investeren in een oude smartphone die je toch al zat bent.

Welke nieuwe smartphone wordt het?

Als je eenmaal hebt besloten om een nieuwe smartphone te kopen, is de grote vraag natuurlijk: welke? Daar helpen we je graag bij. In ons overzicht met beste smartphones van 2025 vind je een aantal zeer goede keuzes.

De meeste daarvan zijn wel behoorlijk aan de prijs. Is je budget kleiner? Kijk dan eens naar de beste smartphones tot 200 euro of tot 300 euro. Daar vind je zeker iets van je gading!

Lees het laatste nieuws: