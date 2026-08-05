Dit is wanneer de Google Assistent écht helemaal verdwijnt

Minder dan een maand kun je genieten van de functies van de Google Assistent. De ooit zo vertrouwde spraakassistent wordt vanaf 4 september door Google voorgoed uit Android en Wear OS gehaald.

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Reddit-post verklapt einddatum

In een recente post op Reddit deelt een gebruiker een e-mail van Google waarin de techreus mededeelt dat de Google Assistent op zeer korte termijn van mobiele apparaten verdwijnt.

Vrijdag 4 september wordt gecommuniceerd als startdatum van de verwijdering van de spraakassistent van onder andere smartphones en smartwatches, maar ook van hoofdtelefoons en oordopjes.

Het (verplichte) alternatief is het inmiddels bekende Gemini, waaraan gebruikers van mobiele apparaten volgens Google een betere AI-assistent hebben. Het nieuws over de nogal rap naderende datum van de transitie, valt niet bij iedereen goed.

Op de subreddit r/google zien we allerlei klachten over hoe Gemini werkt, of beter gezegd: niet werkt. Die gaan vooral over het niet direct of helemaal niet herkennen van stemopdrachten waar de Google Assistent geen moeite mee had.

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Dit gaat er (niet) veranderen

Google zal de toegang tot de Google Assistent waarschijnlijk niet op 4 september voor alle apparaten kunnen uitschakelen. Dit proces zal eerder weken beslaan en lijkt de allerlaatste fase van de transitie te betekenen. De overgang naar Gemini is overigens al jaren aan de gang, zowel in apps van Google zelf als in andere aspecten van Android.

Zodra de wijziging op een apparaat is doorgevoerd, kunnen gebruikers de Google Assistant niet langer meer gebruiken of ernaar terugschakelen. Dit geldt voor telefoons, tablets, horloges, audio-apparatuur, andere gekoppelde apparaten en de meeste voertuigen met Android Auto. In plaats daarvan wordt Gemini de standaardassistent op ondersteunde apparaten.

Gebruikers met een apparaat dat niet voldoet aan de minimumvereisten voor Gemini of die in regio’s wonen die niet worden ondersteund, kunnen de Google Assistant overigens nog blijven gebruiken. Voor hoelang, is dan weer niet bekend.

Ga jij de Google Assistent missen of ben je al helemaal gewend aan (en tevreden met) Gemini? Deel jouw ervaringen met ons en andere lezers in de reacties hieronder.