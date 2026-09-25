Android Planet AI-update: Gemini Live denkt na, AI-agents in je Google Home

Android Planet vat het AI-nieuws van de afgelopen maand samen met een focus op Gemini, maar ook met updates rond andere ontwikkelingen. Lees je mee?

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Omdat veel AI-nieuws ook voor jou als Android-gebruiker relevant is, zetten we op een rijtje wat je niet mag missen. In de Android Planet AI-update wordt het belangrijkste nieuws over Gemini en andere ontwikkelingen samengevat.

Nieuwste Gemini-modellen

Google introduceerde begin september Gemini 3.8 Flash en 3.8 Cyber. Het Flash-model is het werkpaard van Google, dat qua prestaties in de buurt komt van de vlaggenschepen van andere partijen. Cyber is bedoeld om kwetsbaarheden in software op te zoeken om de beveiliging te verbeteren. Dit model wordt alleen met vertrouwde partners gedeeld, omdat de technologie ook misbruikt kan worden om te hacken.

Daarnaast kwam Google halverwege de maand met Gemini 3.8 Live, voor betere doorlopende gesprekken met de AI. Verder is Gemini 3.8 Live Extended Thinking bedacht om Gemini in een Live-gesprek ook de tijd te geven om na te denken over een complexere opdracht.

Gemini 3.8 Flash TTS is een nieuw model om tekst over te zetten naar spraak. Het idee is dat via je normale taal een personage kunt creëren voor bijvoorbeeld een game, podcast of audioboek. Hoe dat werkt, zie je in onderstaande video.

CC is voor de hele familie

Google test een AI-agent speciaal gemaakt voor families. Deze agent heet CC en gebruikt de e-mails, agendas, chats en takenlijstjes van het hele gezin om iedereen georganiseerd te houden en alvast wat taakjes te doen, zoals boodschappenlijstjes maken.

CC is niet helemaal nieuw. De AI-agent begon als een tool om je elke dag een samenvatting te geven van wat je die dag kunt verwachten, gebaseerd op informatie uit je Google-apps. Deze functie werd ‘Daily Brief’ in de Gemini-app.

De nieuwe versie van CC heeft een eigen Google-account. Elk familielid kiest vervolgens wat ze met de agent willen delen, door dit naar het account te sturen. Zo kun je bijvoorbeeld een e-mail doorsturen naar CC over een afspraak die op de familiekalender moet, zonder dat je jouw hele inbox deelt. Op dit moment is CC nog een experiment dat alleen door mensen in de Verenigde Staten getest kan worden.

Googlebooks later in Nederland

Googlebooks komen eraan: nieuwe laptops die je kunt zien als de opvolger van de Chromebook. De laptops werken goed samen met een Android-smartphone, hebben een focus op webbrowser Chrome en laten je op allerlei manieren samenwerken met Gemini. Onder andere via een speciale cursor: als je de muis schudt, dan tover je de AI tevoorschijn.

De eerste Googlebooks – van Acer, Dell, Asus, HP en Lenovo – worden eerst in de Verenigde Staten en enkele andere landen uitgebracht. Vanaf december is ook Nederland aan de beurt.

Agents besturen je Google Home

Google heeft de Google Home Model Context Protocol-server in vroege toegang gelanceerd. Dit maakt het mogelijk voor AI-agents (ook van andere partijen) om de apparaten in je smart home te besturen.

Deze functie is bedoeld voor iedereen die graag met AI-agents experimenteert om dagelijkse taken te doen. Aanvankelijk is de functie alleen beschikbaar voor gebruikers in de Verenigde Staten die een abonnement op Google Home Premium Advanced hebben. Het is nog niet duidelijk wanneer de functie breder uitrolt.

Ook iets om naar uit te kijken, is de mogelijkheid om via Gemini al je foto’s in Google Foto’s te ordenen, zoals je in onderstaande tweet ziet. Helaas werkt dit alleen via Gemini Spark en dat model is nog niet in Nederland verkrijgbaar.

For a while now, I’ve relied on @GeminiApp and @antigravity agents across a wide range of use cases—spanning creativity, productivity, and analysis. But I’ve always dreamed of having a power agent to help me get the most out of my 143,206 photos and videos. And that day has come!… pic.twitter.com/WbnkYpattQ — shimrit ben-yair (@shimritby) September 3, 2026

Ook Gemini hackt

De afgelopen maanden hebben we veel gehoord over zwermen aan AI-agenten die zelfstandig bedrijven hacken om taken voor elkaar te krijgen. Gemini blijkt afgelopen juli iets soortgelijks te hebben gedaan.

The Wall Street Journal meldt dat Gemini drie bedrijven heeft gehackt. Heel complex waren deze pogingen echter niet. In één geval heeft Gemini gewoon het wachtwoord geraden en in twee andere gevallen het wachtwoord ergens gevonden.

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Gaat alles te snel?

De afgelopen maand lieten (bijna) alle grote, Amerikaanse AI-bedrijven weten dat het hoog tijd is om de ontwikkeling van AI te vertragen. Voorop staan Sam Altman van OpenAI en Dario Amodei van Anthropic, de bedrijven achter de beste AI-modellen.

Ze maken zich zorgen over het risico van AI, dat nu op het punt staat zichzelf te gaan verbeteren terwijl alignement (dat AI zich gedraagt zoals mensen dat zouden willen) nog niet in orde is. Ondertussen roepen steeds meer experts dat AI zelfs een risico vormt voor het voortbestaan van de mensheid.

I agree with Dario that we need to pace the frontier. This has been a primary topic of discussions we've had at OpenAI in recent weeks.



Committing to having independent evaluators with employee-like access is a great idea, and we will do the same. We'll have more to share soon. https://t.co/1YhhIybZX7 — Sam Altman (@sama) September 12, 2026

Deze vertraging zal niet door de Amerikaanse regering worden opgelegd. Sterker nog: president Donald Trump noemt de zorgen een hoax. Trump wil een AI Force oprichten en een AI Tsaar aanstellen.

Apple Watch luistert mee

Ook Apple werkt aan AI-technologie. Daarmee loopt het bedrijf doorgaans hopeloos achter, maar met de nieuwe Apple Watch Series 12 wordt er toch iets vernieuwends geïntroduceerd. De Apple Watch luistert mee met je gesprekken. Tik je twee keer op de knop, dan krijg je een transcriptie van de laatste vijftien seconden. Ook krijg je samenvattingen van je gesprekken met enkele belangrijke punten. Natuurlijk belooft Apple volledige privacy.

Aan de slag met Gemini

Ben je al aan de slag gegaan met Gemini voor Home? We geven je inspiratie voor de soorten vragen die je kunt stellen. Volg Android Planet voor meer AI-tips en AI-nieuws.