‘Xiaomi 18 krijgt deze, flink verbeterde camera’s en nog grotere accu’

Xiaomi lijkt behoorlijk uit te pakken met zijn nieuwe, relatief compacte vlaggenschip. Uit gelekte specificaties blijkt dat de Xiaomi 18 waarschijnlijk twee 200 megapixel-camera’s krijgt en een stevige batterij.

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‘Specificaties Xiaomi 18 gelekt’

Eind dit jaar verschijnt de Xiaomi 18 in China en dankzij lekker Bad Panda liggen de meeste specificaties nu al op straat. Het toestel zou een 6,4 inch-oled-scherm krijgen. Dat is iets groter dan het 6,3 inch-scherm van de Xiaomi 17, maar nog altijd vrij compact. De smartphone moet gaan concurreren met onder andere de Samsung Galaxy S26 en de Google Pixel 11 Pro.

De Xiaomi 18 draait op de recent aangekondigde Snapdragon 8 Elite Gen 6-chip, één van de snelste processoren van dit moment. Er zou een accu van 7200 mAh in zitten. We moeten nog wel even afwachten of dat ook bij ons het geval is. Xiaomi stopt soms namelijk kleinere batterijen in de Europese varianten van zijn smartphones. De Xiaomi 17 had hier een accu van 6330 mAh. Je zou het toestel op kunnen laden met 100 watt. Draadloos bijvullen kan natuurlijk ook.

De Xiaomi 17

Xiaomi pakt verder flink uit met de camera’s. Volgens Bad Panda krijgt de hoofdcamera een 200 megapixel-sensor met een formaat van 1/1.28 inch. Dat is behoorlijk groot. Ook de telelens zou een resolutie van 200 megapixel bieden, al is de sensor waarschijnlijk een slag kleiner. Met de 50 megapixel-groothoeklens schiet je wijdere plaatjes.

Ter vergelijking: de Xiaomi 17 heeft drie 50 megapixel-camera’s. Als deze geruchten kloppen, gaat vooral de telelens er flink op vooruit.

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Lente 2027 in de Nederlandse winkels?

De Xiaomi 18 komt waarschijnlijk in de vroege lente van 2027 naar Nederland. De adviesprijs ligt vermoedelijk weer rond of boven de 1000 euro. Voor de Xiaomi 17 betaal je momenteel nog € 788,-.

Recent lanceerde Xiaomi al de duurdere Xiaomi 18 Pro en Pro Max in China. Die vallen vooral op door het tweede scherm op de achterkant. Helaas brengt Xiaomi zijn Pro-telefoons doorgaans niet officieel uit in Nederland. Het nóg betere Ultra-model wel, maar volgens geruchten slaat Xiaomi de Xiaomi 18 Ultra over vanwege de hoge geheugenprijzen.

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