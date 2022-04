Tip: waarom een Chromecast een goed cadeau is voor je ouders

Wat moet je nú weer voor de verjaardag van je moeder of vader kopen? Misschien is een Chromecast een leuk cadeau! Lees hier waarom.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Films en series streamen: met een Chromecast is het veel makkelijker

Mijn ouders (en die van jou ongetwijfeld ook) vinden het héérlijk om na een dag hard werken op de bank te ploffen met een goede film of serie. Het technische aspect hiervan is af en toe nog wat lastig. Voorheen keken mijn ouders enkel dvd’s en films die toevallig werden uitgezonden – inclusief iedere tien minuten heel veel reclames. Vervelend natuurlijk, dus dat kon beter.

Ze kochten daarom jaren geleden eindelijk een smart tv en namen een Netflix-abonnement. Zochten ze naar een specifieke film, dan moesten ze het toetsenbord van de televisie letter voor letter bedienen met de afstandsbediening. Het werkte allemaal moeizaam. De bediening met de afstandsbediening ging traag en veel nieuwe apps – waaronder ook HBO Max – waren niet compatibel met de televisie.

Ik besloot een Chromecast voor ze te kopen en sindsdien kunnen ze alles zonder gedoe streamen. Ook HBO Max-content kijken gaat nu prima: de app hoeft immers niet langer op de televisie te staan. Al het gedoe met de afstandsbediening geldt ook niet langer, want ze bedienen de Chromecast geheel via hun smartphone of tablet. Een stuk overzichtelijker en makkelijker. Gun jij jouw ouders dit ook? Lees dan vooral even verder!

Zo help je met het installeren van je cadeau

Hoe oud of hoe niet-technisch je ouders dan ook zijn; ze waarderen het vast als je ze even helpt met het instellen van de Chromecast. Anders zitten ze daar met een cadeau waar ze niks van snappen. Begin door de Chromecast in te pluggen in een beschikbare hdmi-poort van de televisie en hang hem met meegeleverde stroomkabel aan een stopcontact. Bij de meeste moderne tv’s is het overigens ook genoeg om de bijgevoegde usb-kabel aan te sluiten op je televisie zelf – dus dan is er geen stopcontact nodig.

Hangt de Chromecast netjes op z’n plek? Zet je televisie aan, en ga naar het kanaal voor de hdmi-poort waarop je de Chromecast hebt aangesloten. Dat doe je met een knopje op de afstandsbediening (die op iedere televisie anders heet en op een andere plek zit). Installeer vervolgens de Google Home-app. Bovenin beeld zie je de vraag of je een Chromecast wil instellen. Klik hierop.

Handig om te weten: de Google Home-app is beschikbaar voor zowel Android als iOS. Hebben je ouders een iPhone? Dat is dus geen probleem, ze kunnen evengoed optimaal van hun Chromecast gebruikmaken.

De Chromecast werkt, nu nog even uitleggen

Je hebt de Chromecast helemaal ingesteld, dus je ouders kunnen volop gaan streamen! Maar hoe? Leg ze even uit hoe ze met de afstandsbediening kunnen schakelen tussen de verschillende hdmi-ingangen, zodat ze ook nog gewoon naar het journaal kunnen kijken.

Vervolgens is het verbind-icoontje in streaming-apps heel belangrijk om te begrijpen. Dit icoontje is de sleutel tot iedere stream. Je vindt het meestel in de rechterbovenhoek, maar het wil ook nog wel eens ergens anders staan. Zodra je op het icoontje tikt, krijg je een pop-up met daarin de naam van je Chromecast (je kunt deze tijdens het instellen zelf een naam geven). Selecteer de Chromecast vervolgens en de eerstvolgende film of serie die je via je telefoon aanzet, begint automatisch met afspelen op je televisie.

Het icoontje ziet eruit als een rechthoek met een wifi-teken. Op onderstaande afbeelding zie je ‘m naast Ariana Grande in de rechterbovenhoek.

Chromecast als cadeau geven: dit zijn de beste deals

Ben je geprikkeld na het lezen van dit artikel en lijkt de Chromecast je een mooi cadeau? In onze prijsvergelijker vind je de beste Chromecast-aanbiedingen. Heb je ouders een 4K-tv en willen ze ook streamen in deze hoge resolutie? Hiervoor heb je de duurdere Chromecast met Google TV nodig. In onze Chromecast met Google TV review lees je op welke punten hij anders is dan een gewone Chromecast.

Let echter op: de Chromecast met Google TV is dankzij zijn vele features weer een stuk ingewikkelder in gebruik – dus het is de vraag of je jouw ouders er veel gelukkiger mee maakt.

