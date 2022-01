Gerucht: ‘Chromecast HD met Google TV’ krijgt een lage prijs

De nieuwe Chromecast met Google TV, waar Google op dit moment aan werkt, wordt een goedkoper streamingapparaatje. De hdmi-dongle zou niet overweg kunnen met 4K-beelden.

Chromecast HD met Google TV streamt in full-hd

Een paar dagen geleden dook informatie op over een nieuwe Chromecast met Google TV, die de huidige streamingdongle moet vervangen. De website Protocol schrijft nu dat het nieuwe apparaatje mogelijk de ‘Chromecast HD met Google TV’ heet en juist een goedkoper alternatief wordt. De bron meldt een prijs van rond de 40 dollar. Ter vergelijking: de huidige Chromecast met Google TV kost in Nederland 70 tot 80 euro.

De huidige Chromecast met Google TV

Wat de nieuwe Chromecast precies moet opbrengen, is nog niet bekend. Wel lijkt het erop dat het apparaatje streamt in full-hd, en geen 4K-ondersteuning heeft. Google schrapt deze feature waarschijnlijk om kosten te besparen, maar het betekent wel dat de gadget niet in de beste kwaliteit films en series kan streamen. De huidige Chromecast met Google TV heeft overigens wél 4K-ondersteuning.

Door de lagere prijs kan de aanstaande Chromecast beter concurreren met andere betaalbare streamingdongles. Denk bijvoorbeeld aan de Amazon Fire TV Stick en TV Sticks van Xiaomi, die ook in Nederland verkrijgbaar zijn. Android Police schrijft dat de nieuwe Chromecast met Google TV is voorzien van Android 12. De huidige versie moet het nog doen met Android 10.

Meer over de Chromecast met Google TV

Net als zijn voorganger werkt de ‘Chromecast HD met Google TV’ met een afstandsbediening, zodat je door de Google TV-interface kan bladeren, het volume aanpast en de Google Assistent activeert. Verder werkt het apparaatje waarschijnlijk precies hetzelfde.

De apps van Netflix, Videoland, Disney Plus en Amazon Prime Video zijn bijvoorbeeld op het apparaatje te downloaden, waarna je kunt beginnen met kijken. Bij de standaard Chromecast, die ook nog in Nederland wordt verkocht, heb je geen interface en moet je alles vanaf je smartphone (of tablet) naar je televisie streamen.

Meer lees je in de review van de Chromecast met Google TV, die we eind 2020 hebben gepubliceerd. Of check de video hieronder, waarin we je in een paar minuten alles over het apparaatje laten zien.