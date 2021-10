Wensenlijst: 5 functies voor de nieuwe Chromecast

De Chromecast is een fantastische gadget, maar absoluut niet perfect. Er kan namelijk genoeg verbeterd worden. Dit is onze wensenlijst voor de volgende Chromecast. Google, lezen we mee?

Wensenlijst voor de nieuwe Chromecast: 5 nieuwe functies

Eind 2020 kwam de nieuwste Chomecast uit, maar niet in Nederland. Via grijze import kon je de dongle, die voluit Chromecast met Google TV heet, gelukkig heel makkelijk in huis halen.

Dat deden wij een jaar geleden ook en over het algemeen zijn we (nog steeds) heel tevreden. Wat ons betreft biedt de Chromecast een ongekende prijs-kwaliteitsverhouding. Maar, perfectie bestaat natuurlijk niet en er is dan ook altijd ruimte voor verbetering. Daarom delen we in dit artikel onze wensenlijst voor de volgende Chromecast.

1. Google TV moet volwassen worden (in Nederland)

Officieel is de nieuwste Chromecast nooit in Nederland uitgekomen. De dongle werkt hier wel gewoon, maar niet altijd zoals het hoort. Leg je bijvoorbeeld het Amerikaanse thuisscherm naast zijn Nederlandse collega, dan valt op dat eerstgenoemde veel uitgebreider is.

Dat komt omdat Google TV nog niet geoptimaliseerd is voor de Nederlandse markt. Het ‘Live’-tabblad is bijvoorbeeld niet zichtbaar op de Hollandse Chromecast, net als het ‘For you’-venster. Op dit tabblad schotelt Google (in de Verenigde Staten) een persoonlijke lijst met suggesties voor series en films voor. Deze gaat dus (nog) aan onze neus voorbij en dat is jammer.

2. Taalles voor de Google Assistent

Verder zou het Google sieren als de Assistent een taallesje krijgt. Bij de huidige Chromecast merk je namelijk duidelijk dat de spraakassistent minder gevorderd is als op de smartphone.

Commando’s werken bijvoorbeeld alleen in het Engels, waardoor je regelmatig verwarrende resultaten krijgt als je Nederlandse termen uitspreekt. Ook kijksuggesties, waardoor de Assistent je bijvoorbeeld een goede horror of lachfilm aanraadt, is hier nog niet beschikbaar. Hopelijk spreekt de volgende Chromecast wel ‘gewoon’ Nederlands.

3. Slimme kijklijst

Hoe fijn zou het zijn als de nieuwe Chromecast één kijklijst voor je maakt? Nu moet je deze lijst nog zelf maken, maar het apparaatje zou hiervoor ook kunnen kijken naar de losse lijstjes in jouw apps. Door bijvoorbeeld de kijklijsten van Netflix, NLZiet en YouTube in één lijst te stoppen, bespaart dit jou weer werk.

Verder, kan de kijklijst misschien wat makkelijker worden om te bedienen? Wanneer je nu start met een aflevering van een serie en deze na een paar minuten weer afzet, blijft deze in je ‘Verder kijken’-scherm staan. Deze gaat pas weer weg op het moment dat je klaar bent met de aflevering, of genoeg andere films of shows kijkt. Dat moet toch makkelijker kunnen?

4. Wisselen van profiel

Staat jouw tv in de huiskamer? Grote kans dat je niet de enige bent die dan de Chromecast gebruikt. Omdat Google TV in basis is gebouwd om jou een persoonlijke ervaring voor te schotelen, zou het handig om van profiel te kunnen wisselen. Volgende maand wordt deze feature beschikbaar.

Op die manier gaan aanbevelingen, als die er ooit in Nederland komen, en kijklijsten van gezinsleden niet door elkaar lopen. Voor gezinnen zou het helemaal handig zijn als er ook een kidsprofiel wordt toegevoegd, zodat je deze modus niet los in apps hoeft te activeren.

5. Overige wensen

Tot slot hebben we ook nog een hele kleine, ietwat pietluttige wens voor de nieuwe Chromecast. Puur vanuit esthetisch oogpunt zou het namelijk tof zijn als Google de adapter bij een volgende versie achterwege kan laten.

Nu ben je nog verplicht deze aan te sluiten, omdat de dongle anders te weinig stroomtoevoer heeft. Dit uitstekende kabeltje kun je uiteraard op een nette manier wegwerken, maar nog fijner zou het zijn als de volgende Chromecast zijn stroom ‘gewoon’ van de tv krijgt.

Meer over de Chromecast

Als gezegd is de Chromecast met Google TV officieel nooit in Nederland uitgekomen, maar bij Ziggo kun je ‘m inmiddels toch kopen. De provider verkoopt de dongle voor 79,95 euro. Dit is ongeveer hetzelfde bedrag als veel andere Nederlandse webwinkels voor de nieuwste Chromecast vragen. Twijfel je nog over de aanschaf? Check dan even onderstaande videoreview, waarin we alle voor- en nadelen uitgebreid bespreken.