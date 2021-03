De Fairphone 2, een duurzame smartphone die vijf jaar geleden werd uitgebracht, krijgt nu een update naar Android 9.0 (Pie). Deze Android-versie is al oud, maar desondanks is het knap dat Fairphone met de update komt.

Lees verder na de advertentie.

De duurzame Fairphone 2 werd in 2015 gelanceerd met Android 5.0 (Lollipop) en wordt op dit moment bijgewerkt naar Android 9.0 (Pie). Dit is een Android-versie die in 2018 door Google beschikbaar werd gemaakt en daardoor lijkt het alsof Fairphone hopeloos achter de feiten aanloopt. Desondanks is het indrukwekkend dat het de fabrikant is gelukt om de Fairphone 2 van de update te voorzien.

De smartphone beschikt namelijk over een Snapdragon 801-chip, die al jaren niet meer door maker Qualcomm wordt ondersteund. Deze processor zat ook in oude telefoons als de Samsung Galaxy S5, OnePlus X en LG G3. Hierdoor werd Fairphone niet door de chipmaker geholpen en moest het bedrijf helemaal zelf de Android Pie-update voor de telefoon ontwikkelen. Dat was een behoorlijke klus, zoals je in de video hieronder kan zien.

Ondanks dat Fairphone veel tijd nodig heeft gehad om de Android Pie-update werkende te krijgen op de Fairphone 2, is het ze nu dus wel gelukt. Het bedrijf meldt in een blogpost dat het 477.000 Google-tests moest doen om de certificering te krijgen om de update uit te rollen. De fabrikant laat daarnaast weten dat de update geleidelijk wordt uitgerold naar iedere Fairphone 2-bezitter. Uiterlijk 18 april hebben alle gebruikers de Pie-update binnen.

Fairphone 2 en 3 Plus

Fairphone onderscheidt zich door smartphones die zo duurzaam mogelijk worden gefabriceerd. De toestellen zijn bovendien modulair, waardoor je losse onderdelen zelf kunt vervangen. Is het scherm bijvoorbeeld kapot, dan kun je het vervangen door een nieuw exemplaar. Ook kun je nieuwe cameramodules plaatsen en de accu vervangen als ‘ie na verloop van tijd veel sneller leegloopt.

Vorig jaar bracht het bedrijf de Fairphone 3 Plus uit. De smartphone kost ruim 400 euro en heeft een achterkant die voor 40 procent uit gerecycled plastic bestaat. Het toestel heeft ook een Snapdragon 662-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB aan uitbreidbare opslag en een relatief compact 5,65 inch-scherm. De telefoon draait nog op Android 10, maar krijgt wel een update naar het nieuwere Android 11.