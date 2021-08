Pas op: FlyTrap-malware voor Android steelt Facebook-gegevens

Duizenden gebruikers in ruim 140 landen zijn getroffen door nieuwe FlyTrap-malware in verschillende Android-apps. De malware steelt allerlei belangrijke Facebook-gegevens van gebruikers.

FlyTrap-malware in verschillende Android-apps ligt op de loer

De nieuwe FlyTrap-malware heeft de afgelopen maanden de inloggegevens van duizenden Facebook-gebruikers wereldwijd gestolen. Dat melden beveiligingsexperts van cybersecuritybedrijf Zimperium. De malware was tot voor kort gewoon te vinden in de Google Play Store.

FlyTrap is vernoemd naar de welbekende vliegenvanger-planten. De malware neemt de vorm aan van verschillende mobiele apps – denk bijvoorbeeld aan apps die gratis Netflix-couponcodes aanbieden. Ook is de malware in een aantal voetbalgerelateerde apps aanwezig, waarin je kunt stemmen voor het beste voetbalteam of de beste speler.





Screenshots van apps waarin FlyTrap-malware is aangetroffen

Zimperium geeft aan dat de malware gebruikers naar de legitieme inlogpagina van Facebook brengt. FlyTrap gebruikte vervolgens een JavaScript-injectie om toegang te krijgen tot de inloggegevens, locatie, e-mailadres en IP-adres van de gebruiker. Op deze manier worden je gegevens gestolen.

Apps inmiddels verwijderd uit Play Store

Google heeft de apps inmiddels uit de Play Store verwijderd. Ze zijn echter nog wel gewoon te downloaden via onofficiële app-winkels. Google waarschuwt er dan ook altijd voor om nooit zomaar willekeurige apps en bestanden vanaf het internet te installeren.

Malware zoals FlyTrap duikt zo nu en dan op. Het is belangrijk om altijd voorzichtig om te gaan met online diensten die je nog niet kent. In het geval van FlyTrap zagen de malware-apps er zó professioneel uit, dat gebruikers er met gemak intrapten. Alertheid is anno 2021 misschien wel belangrijker dan ooit.

Een paar weken geleden verscheen een andere Android-malware: Toddler. Dit virus is uit op bankgegevens van Android-gebruikers en verspreidt zich via sms-berichten. Hierin worden gebruikers gevraagd om een apk-bestanden te installeren en als zij dit doen, is het flink mis. De malware lijkt op FluBot, een Android-virus dat ook in Nederland veel slachtoffers heeft gemaakt.

Meer weten? Lees verder over de gevaren van Android-malware. Ook vertellen we je hoe je apps buiten de Play Store om kunt downloaden en installeren zonder gevaar te lopen. Check ook de uitgebreide Android-beveiligingsgids voor heel veel tips om jezelf te beschermen tegen virussen.

