Nieuw: Garmin Venu 3 en 3S gepresenteerd voor 499,99 euro

De Garmin Venu 3 en Venu 3S zijn uit de doeken gedaan. De smartwatches bieden een betere accuduur dan de voorgangers, een speciale rolstoelmodus en hebben een adviesprijs van 499,99 euro.

Garmin Venu 3 officieel, ook kleinere Venu 3S

De Garmin Venu 3 en Venu 3S volgen de Venu 2 en 2S op. Beide horloges zijn een fractie groter dan hun voorganger. De normale Venu heeft een rond amoled-scherm van 1,4 inch, terwijl die van de Venu 3S 1,2 inch meet. Ook de resoluties van de displays zijn verhoogd naar respectievelijk 454 bij 454 pixels en 390 bij 390 pixels.

Garmin zegt dat de Venu 3 maximaal veertien dagen meegaat op een volle acculading, dat was bij zijn voorganger drie dagen korter. De kleinere Venu 3S heeft een maximale batterijduur van tien dagen. Je hebt keuze uit verschillende kleuren en de horlogekast is opgetrokken uit roestvast staal.

Uiteraard beschikken de horloges over allerlei sensoren, waarmee je onder andere je slaapgedrag, work-outs of gezette stappen meet. Ook het zuurstofniveau van het bloed, je hartslag of de route kun je bijhouden. Er is een speaker aanwezig evenals een microfoon, zodat je kunt bellen via een verbonden smartphone. Er zijn geen varianten met esim-functionaliteit.

Ook herkennen de horloges tientallen sporten en work-outs, zodat je daarvan resultaten kunt bijhouden. Dankzij de Body Battery-modus kun je van alles in kaart brengen over je lichaam, waaronder je energieniveau.

Nieuw is de rolstoelmodus, waardoor aan een rolstoel gebonden personen allerlei informatie krijgen over work-outs en worden aangespoord om te bewegen als ze te lang stil zitten. Ook kunnen pushes van het wiel worden bijgehouden, zodat je bijhoudt hoeveel inspanning je hebt verricht.

Garmin Venu 3 en Venu 3S release en prijs

Beide smartwatches hebben een vanafprijs van 499,99 euro en zijn te koop via de website van Garmin en andere webwinkels. De Venu 3(S) is te koop met een zwarte of goudkleurige horlogekast en je hebt de keuze uit meerdere type bandjes, van onder andere leder, siliconen of roestvrijstaal.