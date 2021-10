Nieuwe Gigaset-smartphone is van glas en krijgt sowieso Android 12

De Duitse fabrikant Gigaset heeft stilletjes een nieuwe smartphone gelanceerd. De Gigaset GS5 heeft een behuizing van glas, redelijk vlotte hardware en wordt gegarandeerd bijgewerkt naar Android 12.

Gigaset GS5 officieel: dit zijn de specs

De Gigaset GS5 is van Duitse makelij en stilletjes aangekondigd op de website van het bedrijf. Het toestel volgt de GS4 op, die ook in Nederland is uitgebracht, net als eerdere Gigaset-telefoons. Het bedrijf legt bij de GS5 meer de nadruk op het design: de behuizing is van gehard glas en de camera’s op de achterkant steken niet uit. Hierdoor wiebelt de smartphone niet als je ‘m op tafel legt.

Op de achterkant is ook een vingerafdrukscanner aanwezig om de telefoon te ontgrendelen, al kun je volgens Gigaset ook gezichtsherkenning gebruiken. Door middel van tikjes en vegen op de vingerafdrukscanner kun je ook telefoongesprekken beantwoorden of de camera-app openen. De hoofdcamera maakt foto’s in 48 megapixel en ook is een 8 megapixel-groothoeklens aanwezig. Laatstgenoemde gebruik je voor zowel wijdere plaatjes als kiekjes van heel dichtbij (macro).

De interne hardware van de Gigaset GS5 is redelijk krachtig, maar niet supersnel. Onder de motorkap zit een MediaTek Helio G85-chip, die verder voornamelijk in goedkopere Xiaomi-smartphones te vinden is. De processor wordt bijgestaan door 4GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Een 4500 mAh-accu voorziet het geheel van stroom, die je overigens zowel met een kabeltje als draadloos kan opladen.

Belangrijk om te weten is dat de Gigaset GS5 op Android 11 draait, met de belofte dat de smartphone later naar het nieuwe Android 12 wordt bijgewerkt. Ook heeft Gigaset het over maximaal drie jaar aan beveiligingsupdates, maar we weten niet hoe vaak deze worden uitgebracht. Sommige fabrikanten komen met maandelijkse patches, maar andere bedrijven kiezen ervoor om eens per kwartaal een Android-beveilgingsupdate uit te brengen.

Scherm met notch

Het scherm van de Gigaset GS5 is 6,3 inch groot en heeft een full-hd-resolutie van 2340 bij 1080 pixels, waardoor beelden er scherp uit moeten zien. Opvallend is dat het display geen hoge ververssnelheid heeft, maar het moet doen met standaard 60Hz. Heel veel Android-telefoons die nu worden uitgebracht, hebben wel een display dat vaker (90 of 120 keer per seconde) wordt ververst.

De Gigaset GS5 heeft een adviesprijs van 299 euro en is te bestellen op de officiële website van de Duitse fabrikant. Het toestel is daarmee duurder dan zijn voorgangers: de GS4 verscheen voor 229 euro, terwijl de Gigaset GS3 met 179 euro nog iets goedkoper was. Je kan de GS5 in twee kleuren kopen: licht- en donkergrijs.

