Onder de werktitel Guacemole werkt Google aan de mogelijkheid om eenvoudige taken uit te voeren zonder het gebruik van ‘Hey Google’. Lees in dit artikel hoe Guacemole het gebruik van de spraakassistent verbetert.

Lees verder na de advertentie.

Google Assistent gebruiken zonder ‘Hey Google’

Sinds maart 2021 werkt Google aan de nieuwe Assistent-functie met de werktitel Guacemole, aldus 9to5Google. Sinds vrijdagavond 23 april is het duidelijk om welke verbeteringen het precies gaat. De Guacemole-verwijzing is namelijk vanaf nu zichtbaar in het instellingen-menu van de Assistent.

Aan het instellingen-menu is nu onder andere de functie ‘Voice Shortcuts’ toegevoegd. Google omschrijft deze instelling als een functie die het mogelijk maakt om snelle taken uit te voeren zonder vooraf Hey Google of Oké Google uit te spreken.

Momenteel is de functie alleen beschikbaar voor interne dogfood-testers. Dogfood-testers zijn Google-medewerkers die binnen een programma intern producten van het bedrijf testen. Zodra Google de functie beschikbaar stelt buiten het ‘dogfood’-programma moet het mogelijk zijn om timers, alarmen van je wekker en telefoontjes af te handelen zonder het zogenaamde ‘hotword’ uit te spreken.

Het is niet de eerste keer dat Google experimenteert met het weglaten van Hey Google. Sinds 2019 kunnen gebruikers van Google Nest Hub en Google Home wekkers uitschakelen met enkel het woord ‘Stop’. Het is echter wel de eerste keer dat het bedrijf meerdere shortcuts mogelijk maakt en dat deze ook toepasbaar zijn voor smartphones.

Meer Google-nieuws tijdens I/O 2021

9to5Google meldt dat de shortcuts zeer waarschijnlijk worden uitgerold met de Google Assistant Bèta-versie 12.5. Het lijkt daarbij logisch dat Google deze nieuwe Assistent-versie tijdens de I/O-ontwikkelaarsconferentie op 18 tot en met 20 presenteert.

Google I/O is één van de belangrijkste evenementen voor Android-fans. Tijdens deze conferentie, waarvoor de afkorting staat voor ‘Innovation in the Open’, presenteert Google zijn plannen op software- en hardwaregebied voor het komende jaar.

Wil je in aanloop naar de Google I/O 2021-conferentie op de hoogte blijven van al het laatste nieuws? Houd dan onze website in de gaten, download de Android Planet-app of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Lees het laatste nieuws over Google