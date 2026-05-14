Opinie: Gemini in Google Maps heeft een groot probleem

Gemini krijgt in Google Maps een steeds grotere rol, waardoor zoeken en navigeren vaker via gesprekken plaatsvindt. Toch is dat weinig waard als dit probleem niet wordt opgelost.

We hebben allemaal weleens te lang naar de perfecte locatie in Google Maps gezocht, of we moesten onderweg de auto stoppen om een geschikte plek te vinden voor wat eten. Met Gemini in Google Maps gebeurt dat voortaan via een gesprek.

Terwijl je aan het rijden bent kun je bijvoorbeeld aan Gemini vragen om te zoeken naar een plek die ongeveer op de route ligt, waar je een kopje koffie kunt drinken en buiten kunt zitten. Gemini zoekt dan naar de informatie die bedrijven hebben ingevuld, maar kijkt ook naar de recensies die zijn achtergelaten. Daar wordt immers vaak genoemd of men buiten heeft gezeten en of dat de koffie lekker was.

Die data zijn een van de grootste voordelen die Google Maps heeft vergeleken met de concurrentie. Je kunt in de app de meeste informatie over locaties vinden en daardoor beter overwogen keuzes maken. Toch heeft Google een probleem, want die data worden razendsnel gecorrumpeerd.

Google Maps gaat achteruit

De afgelopen tijd voelt het steeds lastiger om de juiste zaak te vinden op Google Maps. Allereerst door de gesponsorde resultaten die tegenwoordig bijna altijd bovenaan staan. Als we straks Gemini laten kiezen waar we gaan eten, moeten we er maar op vertrouwen dat voor die verwijzing niet is betaald.

Daarnaast hebben bedrijven goed door dat de recensies op Google Maps belangrijk zijn om klanten te trekken. Daar wordt daarom veel mee gesjoemeld. Er zijn allerlei shady partijen waar je als bedrijf Google Maps-reviews kunt kopen, waardoor je eigenlijk nooit zeker meer weet of een goed gewaardeerde plek écht goed is. Voor Gemini maakt het natuurlijk niet uit of een recensie nep is.

Daarnaast valt op dat steeds meer bedrijfjes op Google Maps gewoon woonhuizen zijn, die puur dienen als correspondentieadres. Toch staat er in de app een winkelicoontje bij en duiken deze huizen op als je zoekt naar specifieke producten. Gelukkig helpt het dat je via Street View altijd even kan checken of er wel echt een bedrijf zit waar je langs kunt gaan, maar houdt Gemini daar ook rekening mee?

Uitdaging

Dit is een grote uitdaging voor Google. AI heeft betrouwbare data nodig, want anders gaat het snel fout. Je ziet nu hoe AI-resultaten, of websites die worden gevuld door AI-redacteuren, vaak de mist ingaan als de informatie die ze elders vandaan plukken niet klopt.

Een fout resultaat na een zoekopdracht is nog te overzien. Het wordt vervelender als je voor een woonhuis staat als Gemini je naar de dichtstbijzijnde plek stuurt waar ze hondenvoer verkopen.

In de praktijk betekent dit dat Google de informatie op Google Maps veel beter moet controleren. Kijk of er wel echt een te bezoeken bedrijf achter een adres zit en doe meer moeite om gekochte reviews te weren. Een mooi voordeel is dat als de data worden opgeschoond voor Gemini, het ook overzichtelijker wordt voor iedereen die Google Maps zonder AI gebruikt.

