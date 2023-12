Chrome-update brengt meer opties voor tabbladen en geheugenverbruik

Google heeft de vermoedelijk laatste Chrome-update voor 2023 uitgebracht. Desondanks is het een update waar je baat bij hebt: zo kun je straks makkelijker al je tabbladen op verschillende apparaten terugvinden.

Lees verder na de advertentie.

Groepen met tabbladen overal openen

Als je met veel verschillende tabbladen werkt, ben je ongetwijfeld enthousiast over deze Chrome-update. Vanaf nu is het mogelijk om je mappen met tabbladen te laten synchroniseren in Google Chrome. Zo kun je deze ook in de browser op andere apparaten openen.

Ben je nog niet bekend met het maken van mappen voor je tabbladen in Chrome?Google maakt het mogelijk om een map te maken voor verschillende tabbladen. Handig als je bijvoorbeeld voor je werk verschillende tabbladen tegelijkertijd open moet hebben, of tabbladen wil bewaren voor het aanschaffen van kerstcadeaus.

Het maken van een groep voor je tabbladen is vrij eenvoudig: wanneer je met de rechtermuisknop op een tabblad klikt, staat tussen de opties ‘Tabblad toevoegen aan nieuwe groep’. Vervolgens opent er een menu met verschillende opties: zo kun je een kleur en naam aan de map geven, een tabblad toevoegen, het groeperen ongedaan maken of alle tabbladen naar een nieuw venster verplaatsen.

Met de december-update komt daar ook een schuifknop bij met ‘Groep opslaan’. Wanneer je deze inschakelt, kun je de map met tabbladen ook op andere apparaten met Chrome openen. Handig als je thuis gewerkt hebt en in de trein nog even met de desbetreffende tabbladen aan de slag wil.

Beveiligingschecks nu ook op de achtergrond

Chrome checkt regelmatig of je wachtwoorden nog veilig genoeg zijn en of je ergens risico loopt. Wanneer je naar je wachtwoordmanager gaat in de browser, informeert deze of een wachtwoord onveilig is. Vanaf nu gebeurt dat proactief: wanneer een wachtwoord mogelijk na een lek niet langer veilig is, krijg je daar notificaties van in Chrome.

Ook blijft de browser je extensies checken op veiligheid en mogelijke risico’s. De notificaties vind je terug door op de drie puntjes rechtsboven te klikken. Een notificatie komt altijd bovenaan te staan, zodat je deze niet kunt missen.

Chrome gaat voortaan ook meer opties bieden voor het intrekken van toegang tot je microfoon en camera. Heb je een website al een lange tijd niet bezocht, dan verwijdert de browser je toestemming automatisch. Ook gaat de Veiligheidscontrole van Chrome in kaart brengen van welke websites je veel notificaties krijgt, maar deze niet bezoekt.

Minder geheugen slurpen

Google voegde al eerder de mogelijkheid toe om Chrome soepeler te laten lopen door middel van een modus die het geheugenverbruik vermindert. Zo kun je tabbladen open laten staan, zonder dat deze geheugen opeisen. Met de update van december kun je over een tabblad gaan met je muis om hier het geheugenverbruik te checken.

Liever proactief Chrome minder geheugen laten verbruiken? Dan zet je de geheugenbesparing aan door op de drie puntjes rechtsboven te klikken en naar ‘Meer hulpprogramma’s’ te gaan. Kies daar voor Prestaties, welke een snelheidsmetertje als logo heeft. In de instellingen die je hiermee opent, staat bovenaan een optie met ‘Geheugenbesparing’.