Google thuiswerkpakket Workspace nu gratis voor iedereen: zo werkt het

Google heeft Workspace gratis gemaakt voor iedereen met een Google-account. Deze bundel voegt allerlei functies voor populaire apps als Gmail, Kalender, Drive en Meet toe. Je kunt direct met het ‘thuiswerkpakket’ aan de slag.

Lees verder na de advertentie.

Google Workspace nu gratis voor iedereen

Google doet de aankondiging via haar eigen blog. Workspace, dat hiervoor G Suite heette, is eigenlijk een betaald softwarepakket voor bedrijven. De bundel zorgt ervoor dat je extra functies in populaire Google-apps kunt gebruiken. Ook gaan de losse programma’s beter met elkaar samenwerken.

Via de balk aan de linkerkant van het scherm kun je bijvoorbeeld heel snel schakelen tussen Gmail en Meet, een programma om te videobellen. Ook is er een chatprogramma aanwezig, zodat je bijvoorbeeld direct met collega’s of studiegenoten kunt overleggen tijdens het werk.

In dit linkertabblad kom je ook ‘Spaces’ tegen. Dit kun je het best zien als een alternatief voor Slack, het chatprogramma dat veel bedrijven gebruiken om met elkaar te communiceren tijdens het (thuis)werken. In Spaces kun je bijvoorbeeld relevante documenten en vergaderingen met (een groepje) collega’s delen. Je kunt meerdere Spaces voor verschillende onderwerpen aanmaken.

Nieuwe versie van Google Meet komt eraan

Ook Google Meet wordt flink vernieuwd. De populaire videobel-app wordt met name fijner voor collega’s en studiegenoten die vergaderen in gemengde groepen waarbij het ene gedeelte online inbelt, en de rest fysiek bij elkaar in een ruimte zit.

Je kunt straks bijvoorbeeld makkelijker je hand opsteken als je iets wil zeggen, polls houden om iets te peilen en vraag-antwoordgesprekken met elkaar houden. Google wil de nieuwe versie van Meet in september uitbrengen voor iedereen.

Google Workspace nu te gebruiken

Google Workspace rolt per direct uit voor iedereen met een Google-account. Het gaat om een gefaseerde uitrol. Het kan dus eventjes duren voor je de nieuwe versie kunt gebruiken.

Om met Workspace aan de slag te gaan, moet je eerst een groep met je collega’s, studiegenoten of vrienden maken. Ook kun je natuurlijk aansluiten bij een bestaande groep. Via de website van Google Workspace kun je een groep beginnen.

Het laatste nieuws over Google: