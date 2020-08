Google rolt een update uit voor Gmail. Daardoor krijg je aan de onderkant een navigatiebalk voorgeschoteld, waarmee je direct Google Meet kunt opstarten. Heb je daar geen behoefte aan? In deze tip check je hoe je dat makkelijk uitschakelt.

Gmail: Google Meet-tabblad verwijderen

Is jou al wat opgevallen in Gmail, aan de onderzijde van de app? Als dat het geval is, is de laatste update van de populaire mail-applicatie al op jouw toestel te vinden. Google rolt namelijk een update uit met een ‘handige navigatiebalk’ aan de onderkant van Gmail.

Dat zorgt er volgens Google dat je snel kunt wisselen tussen Gmail of Google Meet. Zo zie je onderin namelijk een tabblad ‘E-mail’ en een tabblad ‘Vergaderen’. Een keuze die volgens de zoekgigant een logisch gevolg is door de huidige pandemie. Mensen werken meer vanuit huis en chatten en e-meeten daardoor ook steeds meer en meer.

→ Download Gmail in de Play Store (gratis)

Gebruik jij echter helemaal geen Google Meet, niet zo vaak als Google zegt of start je net zo snel de losse app op, dan neemt de nieuwe balk onnodige ruimte in. Wil jij Google Meet niet als los tabblad zien en gewoon Gmail gebruiken zoals je gewend bent? Volg dan onderstaande stappen om het Meet-tabblad uit te schakelen:

Open de Gmail-app; Klik linksboven op de drie streepjes; Kies voor ‘instellingen’; Kies het Google-account, waarbij je het Meet-tabblad wilt verwijderen; Verwijder het vinkje bij ‘het tabblad Vergaderen voor videogesprekken weergeven’.

Je zult zien dat Gmail zelf herstart en het tabblad niet meer te zien is. Gebruik je meerdere e-mail-accounts in de Gmail-app en wil je deze functie daar ook uitschakelen, herhaal dan bovenstaande stappen per account. Om het Meet-tabblad weer in te schakelen zet je het vinkje juist weer aan bij stap 5.

kooptip OPPO Festival: De OPPO Find X2 Pro!

✓Premium 5G-device met ongekende laadtechnologie

✓Nu extra voordelig tijdens OPPO Festival

✓Tijdelijk met gratis OPPO Enco W51 t.w.v. €119

OPPO aanbieding bekijken

Uitrol Gmail met Meet-tabblad

Deze nieuwe versie rolt trouwens geleidelijk uit via de servers van Google zelf. Het kan dus even duren, voordat de optie ook op jouw telefoon te zien is. Tevens is deze optie niet te forceren, ook niet door het downloaden en installeren van een los installatiebestand. Op de OnePlus 8 Pro van de redactie was deze optie nog niet te zien, maar op onze OnePlus Nord bijvoorbeeld al wel.

Lees meer over Gmail:

kooptip OPPO Festival: De OPPO Find X2 Pro!

✓Premium 5G-device met ongekende laadtechnologie

✓Nu extra voordelig tijdens OPPO Festival

✓Tijdelijk met gratis OPPO Enco W51 t.w.v. €119

OPPO aanbieding bekijken