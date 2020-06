Het nieuwe en oude vlaggenschip van Huawei ontlopen elkaar maar weinig, behalve als het op software aankomt. In Huawei P30 Pro vs Huawei P40 Pro zetten we de belangrijkste verschillen op een rij.

Huawei P30 Pro vs Huawei P40 Pro

De Huawei P30 Pro voelden we in april 2019 aan de tand, zijn opvolger precies een jaar later. In die 12 maanden is er een hoop gebeurd met het bedrijf Huawei. Die turbulente periode laat zijn sporen achter in de software van de P40 Pro. Dat verschil en nog vijf afwijkingen komen in dit artikel voorbij.

1. Software: Android 10, maar dan anders

Software is hét grote verschil tussen de P30 Pro en P40 Pro. Beide toestellen draaien weliswaar op Android 10, maar daar houden de gelijkenissen dan ook op. De P40 Pro wordt namelijk zonder Google-certificering van Android geleverd en dat is een enorm nadeel voor de meeste gebruikers.

Op de smartphone ontbreken namelijk alle Google-apps en -diensten, zoals Gmail, Google Maps, YouTube en de Play Store. Apps moet je in plaats daarvan downloaden via AppGallery, de app-winkel van Huawei zelf. Deze werkt op zich prima, maar is lang niet zo volledig en handig als de Play Store van Google.

Via Phone Clone kun je apps van je oude smartphone overhevelen naar je P40 Pro, maar het updaten kost een hoop tijd. Met de P30 Pro heb je dit probleem niet. Dit toestel beschikt ‘gewoon’ over alle Google-apps en -diensten. Android Planet heeft aan Huawei gevraagd of de P30 Pro wordt bijgewerkt naar Android 11, maar hierop nog geen antwoord ontvangen.

2. Prijs

De P30 Pro kwam vorig jaar uit en is daardoor inmiddels in prijs gezakt. Voor zo’n 549 euro haal je een losse Huawei P30 Pro met 128GB opslag in huis. Zijn opvolger ligt pas net in de winkels en is dus logischerwijs duurder. Voor een losse Huawei P40 Pro (met 256GB opslag) betaal je momenteel ongeveer 950 euro.

3. Uitstekende camera’s, maar geen groot verschil

Huawei heeft met de P-telefoons altijd ingezet op camerakwaliteit. In onze Huawei P30 Pro review uit 2019 waren we dan ook zeer te spreken over de kiekjes van het toestel. “De Huawei P30 Pro tilt smartphonefotografie naar een hoger niveau”, zo luidde de kop van het artikel.

De P40 Pro bouwt voort op dat sterke fundament. De camera’s zijn iets verfijnder en leveren daardoor betere plaatjes af, maar het verschil met zijn voorganger is niet enorm groot. Dat is opvallend, omdat de P40 Pro er op papier aanzienlijk op vooruit is gegaan.

Huawei P40 Pro Huawei P30 Pro 50 megapixel-hoofdcamera 40 megapixel-hoofdcamera Ultragroothoeklens van 40 megapixel Ultragroothoeklens van 20 megapixel Zoomlens van 12 megapixel met 5x optisch zoomen Zoomlens van 8 megapixel met 5x optisch zoomen ToF-sensor voor 3D-beelden ToF-sensor voor 3D-beelden

4. Meer scherm, zelfde afmetingen

Met zijn 6,47 inch-scherm heeft de Huawei P30 Pro geen klein scherm, maar zijn opvolger doet hier nog een schepje bovenop. De Huawei P40 Pro heeft namelijk een 6,58 inch-display. En dat is knap, want qua afmetingen zijn de twee toestellen vrijwel even groot.

Ruim 91 procent van de voorkant van de Huawei P40 Pro bestaat uit actief gebruikt scherm. Bij zijn voorganger is dit ruim 88 procent. Ook qua afmetingen zijn de verschillen klein. De P40 Pro is nagenoeg even lang en breed. Wel is hij met 9 millimeter iets ‘dikker’ dan de P30 Pro, die op 8.4 millimeter blijft steken.

5. Processor: Kirin 990 vs 980

Qua camera’s en schermformaat ontlopen de oude en nieuwe poortwachters van Huawei elkaar dus weinig. Die lijn kunnen we doortrekken naar de specificaties. Beiden hebben een door Huawei gemaakte octacore-processor, maar die van de P40 Pro is net wat nieuwer.

Het nieuwe vlaggenschip beschikt namelijk over de Kirin 990-chip, een verbeterde versie van de Kirin 980-processor uit de P30 Pro. In theorie is eerstgenoemde sneller, maar of je het verschil in praktijk merkt is zeer de vraag. Beide processors zijn snelheidsmonsters. Games spelen is daardoor geen probleem, van wachttijd bij het openen van apps is geen sprake en ook films kijken gaat in een handomdraai.

6. Klaar voor de toekomst met 5G

Voortbordurend op de verschillende processors; de Kirin 990-chip van de Huawei P40 Pro heeft 5G-ondersteuning. Hierdoor kun je alvast aan de slag met de eerste versie van de 4G-opvolger. Momenteel kun je in Nederland nog niet de volledige 5G-ervaring krijgen, maar met de P40 Pro ben je er in ieder geval klaar voor. De P30 Pro beschikt slechts over 4G.

7. Conclusie: Huawei P30 Pro is betere koop

Al met al ontlopen de Huawei P30 Pro en P40 Pro elkaar maar weinig. De nieuwe editie heeft een iets betere processor, op papier indrukwekkendere camera’s en is klaar voor 5G. Ook de (al indrukwekkende) schermverhouding is er weer iets op vooruit gegaan.

Daartegenover heeft de P40 Pro een enorm nadeel op het softwarevlak. Het ontbreken van Google-apps en -diensten is voor de gemiddelde consument een flinke beperking ten opzichte van andere Android-telefoons.

Dit probleem heb je met de P30 Pro niet, al is het updatebeleid van dit toestel ook niet standvastig. Het is namelijk niet duidelijk of dit toestel naar Android 11 wordt bijgewerkt en zo ja, wanneer.

Wanneer je dit niet zo belangrijk vindt en een telefoon met indrukwekkende camera’s, rappe prestaties en een fors scherm zoekt is de Huawei P30 Pro voor de meeste mensen de beste keuze. De P40 Pro is op alle fronten beter, maar kost honderden euro’s meer. Qua prijs-kwaliteit is de P30 Pro daarom zonder twijfel een betere deal.

Wil je het beste van het beste, gebruik je nooit Google-apps (of Play Services) en ben je bereid de portemonnee te trekken? Dan kun je via onze prijsvergelijker de beste deals voor een losse en Huawei P40 Pro met abonnement vinden.