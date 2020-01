Huawei Mobile Services en AppGallery: dit moet je weten

Toekomstige Huawei-telefoons worden zonder Google-diensten geleverd. Het alternatief is Huawei Mobile Services en Huawei’s eigen applicatiewinkel AppGallery. In dit artikel vertellen we je er meer over.

Wat is Huawei Mobile Services?

Met Huawei Mobile Services (HMS) biedt Huawei een eigen alternatief voor Google Play Services. Die laatste zorgt er op Android-smartphones voor dat apps geüpdatet kunnen worden, gescand worden op virussen en samen kunnen werken met andere apps, als dat nodig is.

Onderdeel van de Huawei Mobile Services is ook een serie diensten die op Android-smartphones normaal gesproken door Google worden geleverd. Denk aan een cloud-opslagdienst zoals Google Drive. Of een alternatief voor Google Chrome en een digitale assistent. Huawei wil ook andere standaard Google-apps gaan vervangen voor een eigen alternatief.

Apps downloaden uit Huawei AppGallery

De Huawei AppGallery daar een belangrijk onderdeel van. Het is de tegenhanger van de Google Play Store en sinds 2018 in Nederland beschikbaar. In de AppGallery staan allerlei Android-apps die je op bekende wijze eenvoudig kunt installeren. Huawei AppGallery biedt veel dezelfde apps als de Google Play Store al doet, hoewel het aanbod vooralsnog een stuk beperkter is. In de AppGallery vind je zo’n 55.000 apps, terwijl er in de app-winkel van Google een kleine drie miljoen te vinden zijn.

Waarom heeft Huawei een eigen applicatiewinkel?

Huawei heeft te lijden onder het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Daarbij wordt het Amerikaanse bedrijven verboden om zaken te doen met Chinese bedrijven. Daar komt nog bij dat Huawei beticht wordt van spionage in de VS. Dat zou via de netwerkapparatuur gaan, zoals de 4G-telefoonpalen die Huawei levert. Gevolg is dat Google geen software meer mag leveren aan Huawei.

Huawei kan wel Android-smartphones blijven leveren, maar aankomende toestellen zoals de Huawei P40-serie kunnen geen gebruikmaken van Google Play Services. Ook de Huawei Mate 30 wordt geleverd zonder Google-apps. Daardoor hebben de toestellen dus geen toegang tot de Play Store. Vandaar dat de Chinese fabrikant een alternatief wil om apps te downloaden.

Apps in de AppGallery

Het aanbod is nog niet zo breed als in de Google Play Store, maar er komen meer en meer apps beschikbaar in de Huawei AppGallery. Veel grote namen, zoals Facebook, Spotify of Netflix ontbreken helaas nog. Twitter, Snapchat, Deezer of TikTok zijn al wel beschikbaar.

Ontwikkelaars moeten de code van hun Android-app aanpassen om te werken met HMS Core, de achterliggende software van Huawei Mobile Services. Dat kost ontwikkelaars tijd en geld. Elke ontwikkelaar bepaalt voor zichzelf of dat de moeite waard is (of niet).

Volgens verschillende bronnen spendeert Huawei miljoenen euro’s om apps ook compatibel te laten maken met HMS. Dat kan volgens de fabrikant binnen enkele uren, vanwege de uitgebrachte SDK (Software Development Kit) van Huawei.

Deze Nederlandse apps staan in de Huawei AppGallery

Tussen de apps in de Huawei AppGallery zitten ook enkele populaire Nederlandse opties, zoals:

9292ov – De bekendste ov routeplanner

Buienradar – Bekende weer-app is beschikbaar in AppGallery

Buienalarm – ontvang een seintje als het gaat regenen

IENS – Nederlandse online restaurantgids

MyTuner – Luister Nederlandse en Belgische radio op je smartphone.

WeerOnline – Voorspellingen voor straks en komende dagen

Heb jij nog andere handige Nederlandse apps gespot in de Huawei AppGallery? Laat een tip achter in de reacties, dan vullen we deze lijst aan en houden we ‘m actueel.

Beschikbaarheid Huawei AppGallery

De Huawei AppGallery en Huawei Mobile Services zijn niet alleen beschikbaar voor Huawei-toestellen. De applicatiewinkel is ook als app te gebruiken op andere Android-telefoons. Momenteel voegt het echter weinig toe aan de bestaande Play Store.

De AppGallery is niet te vinden in de app-winkel van Google, maar het apk-bestand kun je hier downloaden. Als je niet weet hoe je dit soort bestanden op je telefoon zet, lees dan eerst: in 3 stappen apk-bestanden op je Android-toestel installeren.

