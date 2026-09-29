Huawei presenteert Watch D3: luxe horloge met aandacht voor je hart

Vandaag is het Wereld Hart Dag, een internationale dag die in het teken staat van hart- en vaatziekten. Laten we eens kijken wat de gloednieuwe Watch D3 kan betekenen voor de gezondheid van dit belangrijke orgaan.

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Huawei Watch D3 naar Nederland

Met de opvolger van de uitstekende Watch D2 uit 2024 (pas sinds 2025 in ons land te koop) bouwt Huawei voort op de preventie van hart- en vaatziekten en op de zeer uitgebreide monitoring van de gezondheid van de drager.

De Watch D3 heeft als hoofddoel om medisch goedgekeurde bloeddrukmonitoring nóg toegankelijker te maken. Dat doet hij met een innovatief mechanisch systeem (luchtkussenbandje), waarmee het slimme klokje zich strak om je huid klemt voor een betrouwbare meting.

De smartwatch is vanaf nu beschikbaar in de hele Benelux via de Huawei-store en geselecteerde retailers. Hij verschijnt in drie uitvoeringen (zwart, mokka-goud en wit) en heeft een adviesprijs van 449 euro. Daarmee is hij 50 euro duurder dan z’n voorganger. Hieronder bespreken we het horloge in vogelvlucht!

Volg je eigen gezondheid en die van anderen

Naast andere cardiovasculaire functies als 24-uurs ambulante bloeddrukmonitoring (APBM), zijn er natuurlijk ook opties om je slaapgedrag en -kwaliteit in kaart te brengen. Ook voor sporters kan de Watch D3 interessant zijn. Zo zijn bloeddrukmetingen voor en na het sporten mogelijk en is er keuze uit ruim 100 workout-modi.

Met Health Glance krijgen gebruikers binnen ongeveer 60 seconden een overzichtelijk rapport met maximaal 11 belangrijke gezondheidsindicatoren, waaronder de hartslag en bloeddruk. Via de Health Community kun je realtime meldingen krijgen over de gezondheid van gezinsleden wanneer er afwijkingen worden gedetecteerd.

Alle informatie wordt ook nog eens verzameld in de Huawei Gezondheid-app, die je installeert op je telefoon en gebruikt om de Watch D3 te koppelen.

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Slanker en comfortabeler design

De Huawei Watch D3 heeft een amoled-scherm dat 1,92 inch groot is. Het apparaatje heeft een aluminium behuizing met ronde hoeken en valt op door het bijzondere bandje met de eerder genoemde airbag-functie om de bloeddruk te meten. Met een gewicht van slechts 40 gram draagt de Watch D3 comfortabel. Verder is hij slanker geworden.

De maximale helderheid ligt op 3000 nits, een verdubbeling vergeleken bij de Watch D2. Dit moet ruim voldoende zijn om de wijzerplaat altijd probleemloos af te kunnen lezen. Standaard zijn er veel watchfaces om uit te kiezen, die je ook nog eens personaliseert.

De batterij in de Watch D3 is volgens Huawei bij normaal gebruik goed om zes dagen mee door te komen. Een volledige oplaadbeurt zou niet langer dan 75 minuten moeten duren met de meegeleverde lader. Twee laatste interessante functies om te benoemen, zijn contactloos betalen en bellen. Dat eerste kan met de app Curve Pay en dat tweede doe je via bluetooth.

Vanavond lees je onze review al!

Redacteur Wouter heeft de Huawei Watch D3 al een tijdje om z’n pols en is bijna klaar om zijn ervaringen met je te delen. Hou onze website dus in de gaten, want vanavond lees je wat hij van de Watch D3 vindt.

Ben jij na het lezen van Wouters review enthousiast geworden over de Watch D3? Haal ‘m dan met korting in huis! Lezers van onze site krijgen 20 euro korting met de code A20ADPD3. Ga naar de webshop van Huawei en vul deze code in het winkelwandje in (‘Gebruik een coupon’).

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