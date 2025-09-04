Philips Hue Bridge Pro onthuld en nog 3 vernieuwingen voor je smart home

Signify komt na tien jaar met een nieuwe bridge: de Hue Bridge Pro. Daarnaast introduceert het bedrijf een Hue-videodeurbel en meer.

Philips Hue Bridge Pro en meer

Het is “de grootste launch in de geschiedenis van Philips Hue”, stelde Signify trots op het podium tijdens techbeurs IFA 2025. Dat is niet gelogen. De hoofdrol van de nieuwe line-up gaat naar de Philips Hue Bridge Pro, maar het bedrijf heeft nog meer vernieuwingen in petto voor je smart home. Dit zijn de belangrijkste updates.

Hue Bridge Pro

De huidige bridge van Philips Hue is inmiddels tien jaar oud, dus Signify vond het tijd voor een upgrade. De nieuwe Hue Bridge Pro is niet alleen zwart en vijf keer zo snel, maar heeft ook meer functies. Zo kon je met de oude bridge maximaal 50 lampen aansluiten, terwijl de nieuwe bridge 150 lampen en 50 accessoires gelijk aankan. Met deze bridge hoeft ook geen kabel meer in je router, want verbinden via wifi is ook mogelijk.

De tofste aanpassing is dat door deze bridge (bijna) al je lampen een nieuwe functie krijgen. Je hebt niet langer bewegingssensoren nodig, want (95 procent van alle) Philips Hue-lampen worden dankzij MotionAware zelf een bewegingssensor. Daarmee kun je in elke ruimte instellen dat de lampen aan gaan als je binnen komt. Ook kun je ze gebruiken voor beveiliging, met notificaties als de lampen beweging detecteren.

Overstappen van de oude naar nieuwe bridge moet moeiteloos gaan. Al je instellingen en apparaten kun je overzetten.

Hue Secure-videodeurbel

Signify begon in 2023 met Philips Hue Secure, om ook je huis te beveiligen. Daar bracht het bedrijf beveiligingscamera’s voor uit, net als sensoren voor ramen en deuren. Nu wordt daar een videodeurbel met 2K-beeld aan toegevoegd.

Je krijgt notificaties als er iemand voor de deur staat en via de app kun je met ze praten. Je kunt ook een luid alarm inschakelen als je de situatie voor de deur niet vertrouwt. Uiteraard kun je de deurbel ook combineren met de Hue-lampen, die aan gaan als er iemand vlakbij is.

Er wordt daarnaast een nieuwe bedrade 2K-camera aan het Hue Secure-aanbod toegevoegd, voor als je de boel binnen wil beveiligen.

Philips Hue Essential

Je vindt binnenkort lampen in de Philips Hue Essential-lijn in de winkels. Dit zijn Hue-lampen voor een lagere prijs dan normaal, die dienen als startpunt voor mensen die met slimme belichting willen beginnen. De kwaliteit van de verschillende kleuren is wat minder, en je kunt de lamp tot maximaal 2 procent dimmen in plaats van 0,2 procent. Verder werkt alles zoals je gewend bent.

Sonos-stembesturing

Het wordt binnenkort mogelijk om via stembesturing je lampen te besturen als je Sonos-speakers in huis hebt staan. Helaas werkt dit alleen nog in Engels en Frans. Het is ook niet mogelijk om je muziek via de speakers automatisch naar de kamer te sturen waar de lampen zien dat je bent.

Prijzen en beschikbaarheid

De Hue Bridge Pro is vanaf september verkrijgbaar voor 89,99 euro. De Essenial-lampen zijn vanaf 24,99 euro te koop. Vanaf oktober is de deurbel verkrijgbaar voor 169,99 euro, met een smart chime (om de deurbel te horen) voor 59,99 euro. Ook de bedrade 2K-camera is vanaf oktober verkrijgbaar in zwart of wit voor 179,99 euro

Hue AI en alternatieven

Sindskort is er ook een AI-assistent van Philips Hue die je helpt met het kiezen van een bepaalde sfeer in huis. Vindt je dat allemaal maar niets? Check dan deze Philips Hue-alternatieven.