ChatGPT en Google Gemini: hoe gebruik je ze als studie-assistent?

Tijdens je studie kan AI op verschillende manieren helpen. We vertellen hoe ChatGPT of Google Gemini je nieuwe studie-assistent wordt.

Met Gemini of ChatGPT studeren: dit is er mogelijk

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat AI je huiswerk gaat maken. Daar leer je niets van. Zo is het bijvoorbeeld heel waardevol om te leren hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden door regelmatig zelf lange teksten door te spitten, in plaats van alles door AI te laten samenvatten. Toch zijn chatbots zoals ChatGPT en Gemini op allerlei andere waardevolle manieren in te zetten tijdens je studie.

1. Maak een studieplan

Als je het lastig vindt om je tijd te managen en je daardoor constant tegen deadlines opbotst, kun je AI vragen om een planning te maken. Bijvoorbeeld: “Ik moet over 20 dagen een paper inleveren van 2000 woorden en ik moet over uiterlijk vijf dagen een onderwerp indienen.

Maak een planning voor mij.” Per dag krijg je dan te zien wat je moet doen, zoals een brainstorm, de eerste bronnen verzamelen en hoeveel je per dag moet schrijven om tot een eerste versie en daarna een definitieve versie te komen.

2. Ideeën brainstormen

Een goed essay of werkstuk begint met een goed idee. Een groot gevaar bij het kiezen van een onderwerp is dat je het niet specifiek genoeg maakt. Je kunt Gemini of ChatGPT daarom vragen om een lijstje met voorbeelden van subonderwerpen te maken. Grote kans dat het je op nieuwe ideeën brengt voor een goede invalshoek.

3. Orden aantekeningen

Aantekeningen maken is belangrijk tijdens de les, maar na afloop precies snappen wat je hebt genoteerd kan best lastig zijn. Zeker als je een combinatie van schriftelijke en digitale aantekeningen hebt.

Wat je kunt doen is een foto maken van je schriftelijke aantekeningen en die uploaden, gecombineerd met een document van je digitale aantekeningen en eventueel een powerpointpresentatie van de docent. Vraag de AI om daar een overzichtstabel, samenvatting of een mindmap van te maken.

4. Ga in gesprek met je boek

Gemini en ChatGPT bieden de unieke kans om in gesprek te gaan met je studiestof. Als deze stof digitaal is, hoef je het enkel te uploaden. Een andere optie is om met een fotoscan-app de pagina’s van je boek te fotograferen en dan de pdf die je maakt te uploaden naar ChatGPT. Vervolgens kun je vragen stellen over de inhoud.

5. Oefen voor een examen

AI kan helpen met het voorbereiden op een overhoring of examen. Upload alle stof die je moet kennen, en vraag AI bijvoorbeeld: “creëer een reeks multiplechoicevragen met vier mogelijke antwoorden per vraag gebaseerd op deze stof”. Ook kun je de AI vragen om je te overhoren.

6. Laat je tekst nalezen

Hoewel je AI beter niet kunt vragen om je werkstuk of essay te schrijven, kun je de AI natuurlijk wel inzetten om je tekst door te lezen als een soort eindredacteur.

Dat kan gaan om grammatica, maar ook of je argumenten wel kloppen. Vraag bijvoorbeeld: “Beoordeel mijn essay alsof je een docent bent en geef mij vijf tips om te verbeteren.”

Meer AI-tips

