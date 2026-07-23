Hoe snel laden de Samsung Galaxy Z Fold 8 en Flip 8 op?

Samsung heeft zijn nieuwe vouwtelefoons eindelijk gelanceerd. Maar hoe snel kun je de Samsung Galaxy Z Fold 8 (Ultra) en Flip 8 precies opladen? We zetten alle informatie voor je op een rijtje.

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Samsung Galaxy Z Fold 8 (Ultra) en Flip 8 opladen

Samsung presenteert dit jaar niet twee, maar drie vouwtelefoons. Helemaal nieuw is de Galaxy Z Fold 8, die een breder scherm heeft dan eerdere Folds. De Fold 8 Ultra is dan weer de rechtstreekse opvolger van de Fold 7 van vorig jaar. Het laatste toestel is de Galaxy Z Flip 8, de nieuwste versie van de vertrouwde klaptelefoon.

De toestellen kennen een aantal verbeteringen, zeker ook op batterijgebied. Zo heeft de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra een accu van 5000 mAh en kan hij opladen met maximaal 45 watt, waardoor hij na 30 minuten voor 63 procent gevuld is. Draadloos is de snelheid 20 watt.

Daarmee zet Samsung een paar leuke stappen vooruit. De Fold 7 had namelijk een accu van 4400 mAh, die met maximaal 25 watt oplaadde. Draadloos haalde hij 15 watt.

De Samsung Galaxy Z Fold 8

De nieuwe Fold 8 heeft een iets kleinere batterij dan de Ultra: 4800 mAh. Gelukkig kun je hem wel net zo snel opladen als zijn (nog) duurdere) broertje. Met 45 watt dus of 20 watt als je dat draadloos doet. Na een halfuur zit je bij bedraad laden op 67 procent. Zoals gebruikelijk moet je zelf voor een lader zorgen, want die zit niet in de doos.

Met zowel de Fold 8 als de Fold 8 Ultra kun je trouwens ook andere apparaten draadloos van stroom voorzien. Denk aan je oordopjes. Dat gaat met een maximale snelheid van 4,5 watt en is dus vooral geschikt voor noodgevallen.

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Flip 8 blijft achter

Waar de Fold 8 dus sneller kan opladen dan voorheen, geldt dat helaas niet voor de Samsung Galaxy Z Flip 8. Die blijft steken op een schamele 25 watt of 15 watt wanneer je een draadloze lader gebruikt. Dat is extra jammer als je bedenkt dat deze telefoon ook de kleinste accu van het stel heeft: 4300 mAh. Even snel bijtanken is er dus niet bij. Na een halfuur in het stopcontact is het toestel pas voor 55 procent vol.

Wel kun je ook met de Flip 8 je draadloze oordopjes van stroom voorzien door de oplaadcase op de telefoon te leggen.

Binnenkort lees je op Android Planet uitgebreide reviews van de nieuwe vouwtelefoons van Samsung. Hou ons dus in de gaten!