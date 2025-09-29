Meta-bril kopen in Nederland: al je vragen beantwoord 

Voor het eerst is er een AI-bril van Meta in Nederland verkrijgbaar. We vertellen alles wat je moet weten.

Meta-bril in Nederland

Je kunt de Ray-Ban Meta nu in Nederland kopen. Deze bril moet je niet verwarren met de nieuwe Ray-Ban Meta Display waar een schermpje aan toe is gevoegd, want die wearable slaat ons land voorlopig nog over. De Meta-bril die je nu wel kunt kopen heeft een camera, twee speakers en bovenal Meta AI. We leggen alles uit wat je moet weten.

Dit kun je met een Meta Ray-Ban

Facebook-maker Meta werkt samen met zonnebrilmaker Ray-Ban voor zijn AI-brillen. De camera’s zijn in de bovenhoeken van de verder normaal ogende brillen geplaatst. Daarmee maak je foto’s en video’s zonder dat je een smartphone hoeft vast te houden. De speakers zitten in de pootjes.

De Ray-Ban Meta is een AI-bril, dus je kunt op elk moment Meta AI vragen stellen. Niet alleen algemene kennisvragen, maar ook over hetgeen dat je ziet. Denk aan het vertalen van een tekst of het identificeren van een plant. Ook kun je opdrachten geven, zoals het instellen van een herinnering.

Uiteraard werkt Meta AI goed samen met WhatsApp. Je kunt via de bril WhatsApp-berichtjes sturen of je camerabeeld delen in een videogesprek. Omdat er geen schermpje aanwezig is, worden de antwoorden van WhatsApp en Meta AI voorgelezen.

Wat zijn de specs van de bril?

De Ray-Ban Meta die nu in Nederland te koop is, is alweer de tweede generatie van dit product. Deze heeft verschillende verbeteringen vergeleken met de eerste generatie. Zo gaat de accu twee keer zo lang mee (8 uur gebruik zonder opladen), en zijn gemaakte video’s van betere kwaliteit. De eerste generatie Ray-Ban Meta is nooit in Nederland verschenen.

De Meta Ray-Ban (tweede generatie) heeft een 12 megapixel-camera die foto’s maakt met een maximale resolutie van 3024 bij 4032 pixels. Qua video maakt de bril 720p-beelden met 210fps, 1080p-beelden met 30fps/60fps of 3K Ultra HD-beelden met 30fps. In de bril zit 32GB opslagruimte, voor zo’n duizend foto’s of honderd video’s van dertig seconden lengte.

Werkt de bril met elke smartphone?

Nee, de Ray-Ban Meta werkt alleen in combinatie met een iPhone of specifieke Android-toestellen. Dat gaat om de Google Pixel-lijn vanaf de Google Pixel 5, of een Samsung Galaxy S20 of nieuwer. De smartphone heb je nodig om de bril in te stellen en voor de internetverbinding.

Wat zijn de verschillende versies en prijzen?

Er zijn drie verschillende versies verkrijgbaar van de tweede generatie Ray-Ban Meta: Wayfarer, Skyler en Headliner. Qua mogelijkheden zijn de brillen hetzelfde, want enkel het design is anders. De Wayfarer is wat vierkanter, de Headliner wat dunner en de Skyler heeft wat schuinere glazen.

Elk design is in verschillende kleuren te verkrijgen en met verschillende glazen. Zo kun je kiezen voor doorzichtig glas, zonnebrilglas of zelfs groen glas. De Ray-Ban Meta is vanaf 419 euro verkrijgbaar, maar de prijzen stijgen bij duurdere glazen. Wil je bijvoorbeeld glazen die automatisch van doorzichtig naar donker gaan, dan betaal je 499 euro. Natuurlijk zijn glazen met recept ook mogelijk.

Hoe zit het qua privacy?

Door de introductie van deze nieuwe wearable in het straatbeeld, ontstaan er ook nieuwe vragen over privacy. In principe is de camera in zo’n bril niet veel anders dan die in een smartphone, behalve dat het minder goed opvalt als je ermee aan het filmen bent. Dat is deels opgelost door een lampje toe te voegen wanneer de bril opneemt.

Dat zo’n lampje mogelijk niet duidelijk genoeg is, blijkt wel uit het feit dat er recentelijk bij TivoliVredenburg een man met een camerabril geweigerd is. Dat lijkt vreemd, omdat veel concertgangers de camera van hun smartphone gebruiken om het concert te filmen. De angst bestaat echter dat dit soort brillen gebruikt worden om bijvoorbeeld stiekem opnames van vrouwen te maken.

Meta en privacy

Qua privacy moet je ook niet vergeten dat je alles deelt met Meta, een bedrijf dat in het verleden niet altijd goed is omgegaan met de gegevens van zijn gebruikers. Geen interesse in een bril van dit bedrijf? Dan leggen we uit hoe het zit met Meta AI in WhatsApp en je privacy.