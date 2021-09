Zo wil Motorola je smartphone écht draadloos opladen

Motorola demonstreert in een video een methode die je smartphone écht draadloos kan opladen. De oplaadtechniek werd in mei al even getoond, maar blijkt verbeterd en wordt nu duidelijker toegelicht.

Motorola Space Charging uitgelegd

Motorola maakte in mei bekend een samenwerking te hebben gesloten met GuRu, een start-up die via een oplaadstation energie door de lucht stuurt om zo draadloos een smartphone op te laden. De innovatieve methode maakt écht draadloos opladen mogelijk en werd kort getoond in een video. We schreven destijds een vraag-en-antwoord-artikel over Motorola’s GuRu-techniek.

Nu is het bedrijf terug met een langere video die allereerst de nieuwe naam van de techniek prijsgeeft. Motorola spreekt nu van Space Charging, een verbeterde versie van de GuRu-techniek. In de video is te zien dat het oplaadstation genoeg energie door de lucht kan sturen om vier smartphones tegelijk op te laden. De smartphone heeft wel technische componenten nodig om de energie te ontvangen en om te zetten in stroom.

Het oplaadstation stuurt de energie via 1600 antennes in een hoek van honderd graden, wat best breed is. Volgens Motorola moet de smartphone binnen drie meter van het oplaadstation zijn om draadloos op te laden.

Opladen door papier heen

Dat zijn interessante verbeteringen ten opzichte van de eerste demonstratievideo. Destijds zei Motorola namelijk dat het draadloos opladen werkt tot één meter van het oplaadstation en dat de techniek ‘een paar’ toestellen kon opladen. Nu is duidelijk dat het niet om twee, maar vier apparaten gaat.

Ook zegt Motorola dat het oplaadstation merkt wanneer er een persoon door het energieveld loopt, en dan voor enkel dat gebied pauzeert. Volgens de fabrikant kan het oplaadstation zijn energie draadloos door onder meer papier heen sturen.

Oplaadsnelheid nog onduidelijk

De grote vraag blijft hoeveel energie Motorola’s Space Charging-methode kan leveren. Dat lijkt niet veel te zijn, waardoor het langer duurt om de accu op te laden. Een bekende telecomlekker zegt op het Chinese sociale medium Weibo dat de maximale oplaadsnelheid 5 Watt is. Dat is genoeg om draadloze oordopjes en een smartwatch vlot bij te vullen, maar betekent dat een gemiddelde smartphone uren nodig heeft om op te laden.

Als je lange tijd in de buurt van het oplaadstation bent, is dat geen probleem. Maar heb je een bijna lege accu en ga je over een half uur de deur uit? Dan kun je beter een bedrade oplader pakken, want die laadt – afhankelijk van je toestel – met 10 tot 65 Watt op.

Er zijn ook smartphones die vlot draadloos kunnen opladen door ze op een oplaadmat te leggen. Zo verkoopt Oppo de Find X3 Pro die met 30 Watt kan opladen. Xiaomi’s Mi 11 en de OnePlus 9 Pro zijn zelfs met 50 Watt op te laden. Sommige andere toestellen, zoals de Nokia XR20 en Google Pixel 5, laden draadloos langzamer op.

Motorola moet nog bekendmaken wanneer het zijn Space Charging-techniek in zijn eerste smartphone zet. Ook onduidelijk is of die smartphone in Nederland uitkomt en zo ja, hoe duur hij wordt.

Alles over draadloos opladen

Wil je in afwachting van Motorola’s vernieuwende techniek weten wat er nu al mogelijk is met draadloos opladen? Bekijk dan onze uitlegvideo hieronder.

